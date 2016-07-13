İnternette nefret paylaşımlarına baskın



Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), baskınların amacının 'sözsel radikallik' ve internette buna bağlı olarak oluşan suçlarla mücadele etmek olduğunu açıkladı. Wiesbaden kentinde yapılan açıklamada, internette gizli kimlikle hareket edilebilmesinin, nefret söylemlerinin önündeki engelleri azaltan bir faktör olduğuna dikkat çekildi.

BKA Başkanı Holger Münch, "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu göç ve iltica durumu ile bağlantılı olarak, internette aşırı sağla ilişkili nefret suçlarının sayısı gözle görülür bir biçimde arttı" dedi.

Münch, internetteki nefret söylemlerinin toplumsal iklimi zehirlememesi gerektiğini ifade etti. Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırıların çoğunlukla sosyal medyada örgütlenme ile başladığına dikkat çeken Münch, "Bu yüzden dilin nobranca kullanılmasının önüne geçmeli ve internette suç teşkil eden içeriklerin kararlı bir şekilde takibatını yapmalıyız" dedi.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın verdiği bilgilere göre, soruşturmaların odağında Nazi dönemini ve nasyonal sosyalizmi öven; yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve aşırı sağcı içeriklerin paylaşıldığı bir Facebook grubu bulunuyor. Bu bağlamda 13 eyalette şüpheli görülen 40 kişinin evinde arama yapıldığı bildirildi.

BKA yetkilileri, vatandaşların bu konudaki duyarlılığının artması gerektiğine işaret ederek internette nefret söylemi paylaşanlar hakkında dava açılabileceği uyarısı yaptı.

Maas: Müsamaha gösterileceğini düşünmesinler

İnternette nefret suçları konusunda kısa bir süre önce bir açıklama yapan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, mücadelenin sertleştirileceği mesajı vermişti.

Bakan, Alman yargısında bu konuda son yıllarda reformlar yapıldığını belirterek Bavyera eyaletinde nefret suçu teşkil eden içerikleri paylaşan bir kişinin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını buna örnek gösterdi.

Bakan internette nefret söylemi paylaşanların ve mültecilere yönelik şiddet çağrıları yapanların yargının buna müsamaha göstereceği beklentisi içinde olmaması gerektiğini kaydetti.

BÖ/HS (epd, KNA)