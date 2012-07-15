İnternetin nefret edilen adamı Moore: Çıplak fotoğraf yollayan Türkler de var

"İnternetin en nefret edilen adamı" olarak bilinen ve kullanıcıların gönderdiği eski eşlerin, sevgililerin, düşmanların "uygunsuz" fotoğraflarını kurduğu internet sitesine yükleyen Hunter Moore, kendisinden nefret edilmesi hakkında "Barda bir kadın beni omzumdan bıçaklayana kadar bunun çok da ciddi ve kişisel olduğunu düşünmüyordum" dedi. Moore, Türkiye'den de kullanıcıların fotoğraf veya video gönderdiklerini söyledi.

Akşam gazetesinden Nilay Örnek'in "Çıplak fotoğraf gönderen Türkler de vardı!" başlığıyla yayımlanan (15 Temmuz 2012) Hunter Moore söyleşisi şöyle:

Çıplak fotoğraf gönderen Türkler de vardı!

Omzundan bıçaklandıktan sonra bir dönem saklanarak yaşayan Hunter Moore, şimdilerde hiçbir şeyi önemsemiyor. Hayatını ‘aşırılıklarla dolu’ partiler düzenleyerek kazanıyor.

Eski eşinin, sevgilisinin, düşmanının ‘uygunsuz’ fotoğraflarını gönderenlere internet sitesini açarak ‘intikam pornosu’ adı verilen kavramı yaratan, ‘internetin en nefret edilen adamı’ lakabının hakkını veren 26 yaşındaki ABD’li Hunter Moore’a sorduk, “Bu yaptığının iyi bir tarafını görebiliyor musun?” Yanıtı netti: İnsanları teknolojik anlamda baya eğittim!

Öncelikle röportajımıza konu olan kişiyi bir tanıyalım. Bahsedeceğim kişi ‘intikam pornosu’ adı verilen kavramın yaratıcısı, ‘internetin en fazla nefret edilen adamı’ lakaplı biri.

Adı Hunter Moore; ABD’li, henüz 26 yaşında, şöhreti çoktan boyunu aşmış durumda.

Her şey birkaç yıl önce başladı. Şimdi aktif değil, adını söylemekte de bir sakınca yok, IsAnyoneUp adlı bir site kuran Moore, “Canının sıkıldığı bir gece, sinirlendiği sevgilisinin çıplak fotoğraflarını bu siteye yükledi” ve arkası geldi. Sevgilisinden ayrılan, boşanan, sevmediği birinin çıplak fotoğrafını ele geçiren onlarca kişi Moore’a fotoğraf göndermeye, bunları siteye yüklemeye başladı.

Hunter Moore, o günleri “En kötü günde 25, iyi günde ise 250’yi aşkın fotoğraf geliyordu” sözleriyle ‘yad ediyor’.



Adres de veriyor!



Not düşmekte de fayda var; bu site öyle birilerinin ‘salt’ çıplak fotoğraflarını gördüğünüz bir ortam değildi; belki de asıl kötü ve farklı olan, Hunter Moore’un bir adım (ya da çok daha fazlası) ileri giderek fotoğrafların yanına kişilerin isimlerini, yaş ve mesleklerini, oturdukları bölgeyi, sosyal ağlardaki adreslerini de not düşüvermesiydi! Adres verip işaret de ediyordu yani!

Fotoğrafların üzerine iliştirilen ‘şişko, sarkık’ ve burada yer alması çok da uygun olmayan bir dolu aşağılayıcı sıfat ve çizimden bahsetmiyorum bile.

Tabii ki bu durum, büyük ‘nefret’ çekti; insanların yaşamları mahvoldukça sitenin ünü arttı.

Fotoğrafların bir kısmına istemeden kaynaklık eden Facebook, Hunter Moore’a bir yazılı uyarı yapsa da yanıt olarak Moore’un ‘o anda uygun gördüğü bir yerinin fotoğrafını’ aldı!

Bu arada ABD yasaları, interaktif sitelerin içeriğine karışamadığından, Moore yasal boşlukta ilerledi de ilerledi.



'Soyunmasaydın'!!!



Televizyon programlarına çıkmaya başladı, yayınlarda mağdurlarla yüz yüze getirildiğinde “Ne yapalım güzelim; bu çağda, soyunup fotoğraf çektirmeyecektin” gibi yanıtlar verdi. Hunter Moore, kısa sürede en çok nefret edilen olduğu gibi, hayranları da olan bir adam haline de geldi! FBI’ın bile takip ettiği site, pek çok kez hack’lendi.



Yeni eylemler peşinde



Sonuçta Moore, günde 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiği, ayda 20 bin doları aşkın para kazandıran sitesinin isim hakkını sattı. Doğrusu benzer isimlerle, benzer siteler türese de şimdi ‘IsAnyoneup.com’a girenler ‘zorbalıkla mücadele eden’ ‘http://www.bullyville.com/’ sitesinin açılış sayfası ve Moore’un -geçmişini bilenler tarafından pek de inandırıcı gibi görünmeyen- özrü ile karşılaşıyor.

Tabii bu Moore’un ‘eylemlerinin bittiği’ anlamına gelmiyor. Şimdilerde ‘seks ve çıplaklık’ ağırlıklı partiler düzenleyen Moore yeni internet sitelerinin de hazırlıklarını yapıyor.



‘Tırsarak' röportaj



GQ Türkiye haziran sayısında Yenal Bilgici’nin kaleme aldığı bir Hunter Moore portresini okurken kafama taktım, peşine düştüm. Röportaj için tam bir ay, her gün “Sorularıma yanıt veriyor musunuz?” e-postası attım.

İlk defa bir kişiyle yüz yüze görüşmek yerine (Skype aracılığıyla) e-postayı seçtim (sanırım tırstım biraz). Ve yine ilk defa gelen yanıtların üzerine yeni sorular göndermedim (ilk yanıtları bir ayda aldığımdan). Tabii bu arada çalışma arkadaşlarım arasında adamdan tiksinenlerle, onu merak edenler arasında kaldım. Ancak sonuçta yanıtlarımı aldım. İşte, bir kısmını yazının girişine ‘yedirdiğim’ cımbızla laf alma seansımızdan özetler…



'Çünkü muhteşemim'



- Fikir nasıl ortaya çıktı? Herkesin böyle fikirleri vardır ama uygulamaya geçmezler sanki…

Herkes bir şekilde arkadaşlarının çıplak fotoğrafını görmek ister; fikir bu!



- Hiç kendi fotoğrafınızı koydunuz mu, koymayı düşündünüz mü?

Çok sık koyuyordum zaten.



- Kimlere karşı mücadele ettiniz? Facebook en çok bildiğimiz sanırım; diğer düşmanlarınız kişisel miydi?

Büyükler oldu; ama barda bir kadın beni omzumdan bıçaklayana kadar bunun çok da ciddi ve kişisel olduğunu düşünmüyordum.



- Artık ünlüsünüz, paranız da var; köşeme çekilip başka işler yapayım’ diye düşünmüyor musunuz?

Kesinlikle hayır.



- Size fotoğraf gönderenler arasında istatistik tutulabilir mi? İntikam için kadınlar mı daha çok fotoğraf gönderiyor, erkekler mi; yaş ortalaması var mı? ABD içi mi çalışıyorsunuz, dışarıdan gelen fotoğraflar da oluyor mu?

Dünyanın her yerinden fotoğraf geliyor; özellikle de üniversite öğrencileri fotoğraf gönderiyor. Kadın ve erkek arasındaki dağılımın hemen hemen eşit olduğu söylenebilir.



- Türkiye’den sizi izleyenler olduğunu biliyorum, fotoğraf/video gönderenler de var mı?

Çok sık değil ama evet var.



- İnsanlar ‘intikam fotoğraflarıyla’ birlikte hikâyelerini de yazıyorlar mı size; üzülüp fotoğrafını-videosunu koymadığınız insanlar oluyor mu?

Her durum zor aslında; yasal olup olmamasına bakıyoruz.



- Bugüne kadar size gönderilen en ilginç fotoğraf neydi?

Bir kız cep telefonuyla kendi cinsel organını çekip siteye koymuş; üzerine de webcam’den beni aramıştı. (Hunter Moore’u ‘tam bir pislik’ olarak gören milyonlar olduğu gibi onu çok seksi, çekici, zeki bulan sayısı da az değil; özellikle de kadınlar arasında! Twitter’da şahidim.)



- İnternetin en çok nefret edilen kişilerinden biri olmanıza karşın, bir taraftan da çok sayıda hayranınız var; bunu neye bağlıyorsunuz?

Çünkü muhteşemim!



- Yaptığınız şey içinde hiç iyi bir taraf bulabiliyor musunuz?

Tabii; insanları teknoloji konusunda eğittim.



- Hiç size yakın birinin fotoğrafını yayınladınız mı?

Bugüne kadar pek çok yakın arkadaşımın fotoğrafını yayınladım.



- Hepimizin tanıdığı ünlü isimlerin fotoğraflarının geldiği de oluyor mu; bir siyasetçinin mesela; bu durumda ne yapıyorsunuz?

Hemen yayınlarım, yayınladım. Özellikle ünlü müzik gruplarının üyelerini (Bu arada siteye kendileri fotoğraf gönderip ününü artırmış müzik grupları da var; bkz. ‘A Day to Remember’…)



El Cezire'den talep



- Reklâm vereniniz kimlerdi?

Çöpçatanlık siteleri ve buraya ilan verenler.



- İnsanların fotoğraflarını koyduktan sonra bir de onları işaret eden ‘mention’lar mı gönderiyorsunuz?

Evet!



- Sitenizle ünlü olup mutlu olanlar da var mı!

Genellikle benden nefret ediyorlar; sıradan insanlar bu sitenin ardından ünlü oluyor.



- En çok kimin fotoğrafını ele geçirip yayınlamak istersiniz?

Senin!



- İnsanlardan saklanarak yaşıyor olduğunuz doğru mu?

Artık değil.



- Kendiniz için bir sıfat kullansanız bu ne olurdu?

İnternetin en çok nefret edilen adamı.



- Sizin adınızla satılan ürünler (t-shirt vs.) var; çok satılıyor mı?

Çok satıyor; bu da üzerinde çalıştığım yeni site ve partilere maddi destek sağlıyor.



- Hiçbir şeyden korkmuyor musunuz?

Kız arkadaştan korkarım.



- Tarih sizi nasıl anacak?

Kim takar; tişörtlere fotoğrafım konulsun yeter!



- Bugüne kadar en uzak, en garip röportaj teklifi neredendi?

El Cezire!



- Twitter’daki arka planınızda niye Justin Bieber fotoğrafı var?

Çünkü ben bir Beleiber’im; (Şarkıcı Justin Bieber’ın koyu hayranı!)