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Yaşam

İnternette kota sınırını aşanlara uyarı mesajı gönderilecek

Yıldırım: Kararın, İSS'lere tebliğinden sonra uygulama başlayacak

25 Ekim 2012 19:04

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İnternet Servis Sağlayıcılarına (İSS), internet kullanım kotası dolmadan önce yurttaşları, cep telefonlarına ücretsiz gönderilecek kısa mesaj yoluyla bilgilendirme zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Bakan Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından alınan "Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler" konulu karar uyarınca, internet kotasının yüzde 80'ine ve yüzde 100'üne ulaşıldığında cep telefonu numara bilgisi bulunan abonelere, kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacağını belirtti.
 
Cep telefonu numara bilgisi bulunmayan, ancak elektronik e-posta bilgisi bulunan abonelere de kota bilgilendirmesinin, elektronik posta ile yapılacağı ifade eden Yıldırım, cep telefonu numarası veya elektronik posta bilgisi bulunmayan abonelere ise "Akıllı Çubuk" uygulaması veya BTK tarafından uygun görülecek diğer alternatif yöntemler ile bilgilendirme yapılabileceğini kaydetti.
 
 

'Kararın, İSS'lere tebliğinden sonra uygulama başlayacak'

 
 
Bakan Yıldırım, kararın internet kullanıcılarının fazla ödeme yapmak zorunda bırakılmasını önlemek ve tüketicileri korumak amacıyla alındığını belirterek, uygulamasının, BTK'nın söz konusu kararının İSS'lere tebliğ edilmesinin ardından başlayacağını kaydetti. Bu sayede zaman zaman karşılaşılan sürpriz faturaların ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacağını belirten Yıldırım, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet kullanmaya devam edecek" dedi.
 
Bakan Yıldırım, Kurul tarafından uluslararası mobil veri dolaşımı (data roaming) kapsamında olan kullanım miktarı sınırlı hizmetlere ilişkin bilgilendirme hizmetinin, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılması için gerekli hazırlıkların yapılmasının da karara bağlandığını bildirdi.
 

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