İnternette kişisel gizlilik rafa kalkıyor

Amerika’da federal bir mahkeme, Microsoft’un bir kullanıcısının e-maillerini ve hesap bilgilerini ABD hükümeti ile paylaşmasına hükmetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, New York Federal Mahkemesi’nde açılan bir davada, Microsoft'un, bir müşterisinin İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan veri deposundaki kullanıcı bilgilerini ve elektronik posta yazışmalarını Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile paylaşmasına karar verildi.

Kararı veren Yargıç Loretta Preska, gerekçesinde, gerekli arama izninin alınması durumunda, şirketlerin dünyanın neresinde saklanırsa saklansın kullanıcı bilgilerini paylaşmaları gerektiğini ifade etti ve “Bu karar verilerin nerede saklandığı ile ilgili değil, onların kontrol edilmesiyle ilgili” dedi.



Microsoft ve diğer bilişim şirketleri, karar öncesi hükümetin federal mahkemelerin eliyle yurt dışındaki tüm kullanıcı bilgilerine erişebileceği endişelerini dile getirmişlerdi.

Yargıç, Microsoft’un itiraz etmesine olanak vermek için şimdilik kararı askıya aldığını söyledi.