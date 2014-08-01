T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İnternette kişisel gizlilik rafa kalkıyor

New York Federal Mahkemesi’nde açılan davada, Microsoft'un bir kullanıcısının e-mail ve hesap bilgileri ABD hükümeti ile paylaşılmasına karar verildi

01 Ağustos 2014 03:30

Amerika’da federal bir mahkeme, Microsoft’un bir kullanıcısının e-maillerini ve hesap bilgilerini ABD hükümeti ile paylaşmasına hükmetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, New York Federal Mahkemesi’nde açılan bir davada, Microsoft'un, bir müşterisinin İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan veri deposundaki kullanıcı bilgilerini ve elektronik posta yazışmalarını Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile paylaşmasına karar verildi.

Kararı veren Yargıç Loretta Preska, gerekçesinde, gerekli arama izninin alınması durumunda, şirketlerin dünyanın neresinde saklanırsa saklansın kullanıcı bilgilerini paylaşmaları gerektiğini ifade etti ve “Bu karar verilerin nerede saklandığı ile ilgili değil, onların kontrol edilmesiyle ilgili” dedi.

Microsoft ve diğer bilişim şirketleri, karar öncesi hükümetin federal mahkemelerin eliyle yurt dışındaki tüm kullanıcı bilgilerine erişebileceği endişelerini dile getirmişlerdi. 
Yargıç, Microsoft’un itiraz etmesine olanak vermek için şimdilik kararı askıya aldığını söyledi.

 

ETİKETLER

İnternetmicrosoftgizlilikkullanıcıemail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24