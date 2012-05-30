T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İnternette isimsiz yorumlar yasaklanmalı mı

ABD’de New York eyalet senatosu ve temsilciler meclisine aynı anda sunulan iki yasa tasarısında, internette isimsiz yorumların yasaklanması öngörülüyor.

30 Mayıs 2012 07:16

ABD’nin New York eyaletinde meclise internette isimsiz yorumları silmek için yasa tasarısı sunulması tartışma yarattı. Bazıları yasağın zorbaların önüne geçmek için şart olduğunu, diğerleri ise demokrasiye darbe vuracağını savunuyor.
 
Milliyet'in haberine göre, her iki teklifte de New York merkezli sosyal ağlar, bloglar, forumlar gibi online tartışma alanlarında isimsiz yorumların site yöneticileri tarafından silinmesi isteniyor. Ancak tabii teklif teknoloji ve hukuk alanlarındaki isimlerin tepkisini çekiyor.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesör Tim Wu, “İsimsiz yorumları yasaklamak için çok fazla makul neden var. Ama isimsiz yorum yapmak için de birçok makul neden var. Bu nedenle eyalet kongresinin bu konuda taraf olması garip ve aynı zamanda gülünç” dedi. 

 

ETİKETLER

internetisimsizyorumABDRusyayasa tasarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24