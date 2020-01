İnternette isimsiz yorumlar yasaklanmalı mı

ABD’nin New York eyaletinde meclise internette isimsiz yorumları silmek için yasa tasarısı sunulması tartışma yarattı. Bazıları yasağın zorbaların önüne geçmek için şart olduğunu, diğerleri ise demokrasiye darbe vuracağını savunuyor.



Milliyet'in haberine göre, her iki teklifte de New York merkezli sosyal ağlar, bloglar, forumlar gibi online tartışma alanlarında isimsiz yorumların site yöneticileri tarafından silinmesi isteniyor. Ancak tabii teklif teknoloji ve hukuk alanlarındaki isimlerin tepkisini çekiyor.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesör Tim Wu, “İsimsiz yorumları yasaklamak için çok fazla makul neden var. Ama isimsiz yorum yapmak için de birçok makul neden var. Bu nedenle eyalet kongresinin bu konuda taraf olması garip ve aynı zamanda gülünç” dedi.