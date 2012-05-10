İnternette hepimiz belgesel izliyorsak bu siteleri kim 'tık'lıyor?

Avrupa Konseyi, internet kullanıcılarının eğilimlerini belirledi. Türkiye'de kullanıcılar yıllık 13 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sanal porno sektörü ile sanal oyun, romantizm ve çöpçatan sitelerine ilgi duymadıklarını söylerken, en çok haber, müzik, sanat, edebiyat ve sağlık sitelerinde vakit geçirdiklerini belirtti.

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş, Avrupa Komisyonu tarafından internetin sivil ve politik katılıma etkisini ölçmek için yürütülen Civic Web projesinin verilerini komisyona sundu. Yapılan ankette Türkiye'deki kullanıcıların internetteki eğilimleri saptandı.

Ankete göre, Türkiye 'de gençlerin en çok internette ilgilendiği ve ilginç bulduğu 5 web sitesi türü sırasıyla; haberler, filmler, müzik, sanat, edebiyat ve sağlık. Türkiye 'deki internet kullanıcılarının “hiç ilginç bulmadığı” ve “hiç ilgilenmediği” web siteleri ise sanal oyun, porno, romantizm, çöpçatan siteleri.

Aynı araştırmanın Avrupa ülkelerindeki sonuçları da Türkiye ile benzerlik gösteriyor. Avrupalı internet kullanıcıları da internette porno ve çöpçatanlık gibi içeriklere sahip sitelere hiç ilgi duymuyor. Örneğin Macaristan'da en ilginç bulunanlar; müzik, filmler, haberler, oyunlar, moda ve yaşam. İlginç bulunmayanlar ise hükümet, uyuşturucu, dini siteler, siyasi partiler ve sanal oyunlar. İngiltere 'de en ilginç bulunanlar; müzik, filmler, sanal alışveriş, moda ve yaşam tarzı, sohbet. İngiltere 'de ilginç bulunmayanlar ise siyasi partiler, porno, hükümet, seçimler, romantizm, çöpçatan siteleri.

TÜİK de 'muzır' tespit edemedi

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın tarafından TBMM İnternet Araştırma Komisyonu'na sunulan bilgilere göre ise Türkiye'de TÜİK tarafından yapılan başka bir araştırmada, internet kullanıcıları en çok çevrimiçi haber, gazete ve dergi okuduklarını belirtti. Kullanım amaçları sıralamasında haber ve gazete okumayı sağlıkla ilgili aramalar, siyasal konularla ilgili görüş okuma ve paylaşma, internetteki sosyal gruplara katılma, mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, okul, üniversite ve mesleki konularla ilgili bilgi arama, internet bankacılığı, yazılım indirme, iş arama veya iş başvurusu yapma, çevrimiçi eğitim alma takip ediyor. TÜİK'İn yaptığı araştırmada muzır konularla ilgili bir kullanım amacının tespit edilemediği görülüyor.

İnternet kullanıcıları ile ilgili dünyada ve Türkiye'de yapılan anket sonuçlarında muzır amaçlı kullanım tespit edilemezken, önde gelen arama motorlarından Google'ın kendi verilerine göre ise internetteki 7 milyara yakın sayfanın yaklaşık 1.6 milyarı erotik içeriğe sahip. Aramaların yüzde 25'i bu sitelere ulaşmak için yapılıyor. Sanal porno sektörünün yıllık 13 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor.