Internette hangi şehir hangi alanda birinci?

Türkiye tarafından gerçekleştirilen en geniş katılımlı gençlik araştırması olan Intel'in Genç Türkiye Araştırması, gençlerin teknolojiyle birlikte değişen yeni yaşam tarzlarına öncü oldu.

Toplam 26 ilde 13-29 yaş grubu 3.000 genç ile yapılan araştırma kapsamında dijital cihazlar, internet ve sosyal ağlar, Türkiye’de gençler için günlük yaşamın önemli bir unsur haline geldiği açıklandı.

Intel’in araştırmasına göre Türkiye’de 5 gençten 3’ü internet erişimini düzenli olarak kullanıyor. Bu oran kırsal kesimde ise 5 gençten 2'si kullanıyor şeklinde açıklandı.

Düzenli internet erişiminin en yüksek olduğu il yüzde 79,6 oranla İzmir olurken, en düşük olduğu il ise yüzde 15,5 oranla Van'ın olduğu tespit edildi.

Gençlerin yüzde 92,4’ü bilgisayarı kendi evlerinde, yüzde 12,5’i işte, yüzde 10,4’ü de internet kafede kullandıkları açıklandı.



Türk gençliğinin yarıdan fazlası online



İnternet erişimi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha düşük olmasına rağmen, bu bölgelerde interneti kullanma olanağına sahip olan gençler, internette Türkiye ortalamasından tam bir saat daha fazla, ortalama 270 dakika zaman harcadıkları belirtildi.



Hangi şehir hangi alanda birinci?



• Düzenli internet erişimi, en çok İzmir’de (yüzde 80) en az ise Van’da (yüzde 16)

• Hatay’daki gençlerin yüzde 7’si, Tekirdağ’daki gençlerin yüzde 4’ü daha önce interneti hiç duymamış.

• En çok Manisalı gençler internette haber okuyor ve görüntülü konuşuyor.

• İnternette en çok Ağrılı gençler oyun ve şans oyunları oynuyor.

• Bankacılık ve online rezervasyon işlemlerini en çok kullanan, yüzde 60 oranla Zonguldaklı gençler.

• Müzik, film izlemek/indirmek en çok Gaziantepli gençlerde yaygın (yüzde 90).

• Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların en büyük müdavimlerini yüzde 100 kullanımla Kastamonulu gençler oluşturuyor.



Gençler haberleri internetten takip ediyor



Intel’in araştırmasına göre, ülkemizde her 3 gençten 2’si dijital cihazların insanların sosyal statülerinin bir parçası olduğunu düşündüklerini belirtti. Bu kapsamda gençlerin yarıdan fazlası (yüzde 53,9) teknolojik cihazları kullanmayan kişilerin çağın gerisinde kaldığını düşündüklerine de dikkat çekildi.

İnternet, günümüzde gençler için hayatlarıyla ilgili önemli konular hakkında bilgi almak için kullandıkları mecralar arasında ilk sırada yer alıyor.

Araştırma kapsamında, gençler interneti en çok sosyal ağlara bağlanmak (yüzde 54,7) için kullanırken, haber okumak (yüzde 39,9) ve bilgi almak (yüzde 39,3) oranla onu takip ediyor. Araştırmaya katılan gençlerin, internette en az yüzde 6 oranla blog yazdığı ve şans oyunları oynadıkları ifade edildi.