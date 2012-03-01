İnternette gizliliğinizi korumanın 7 yolu

T24 - Google'ın çok tartışılan gizlilik sözleşmesi yürürlükte. Yaptığınız her aramada özel hayatınızı deşifre ettiğiniz hissinden rahatsızsanız biraz gizlenmeyi deneyin.

Adını siz koyun; Google, Bing, Yahoo gibi arama motorlarının, Facebook, Twitter ya da LinkedIn gibi sosyal paylaşım sitelerinin, bunlar da yetmezmiş gibi Foursquare, Instagram gibi mobil uygulamaların hakkınızda hemen hemen her şeyi bildikleri, ve bu bilgileri seve seve verdiğiniz bir gerçek. Peki bilinmemesi gerekenleri nasıl gizlemeli?

İşte GQ dergisinin belirlediği yedi önemli gizlilik kuralı:

1- Sokakta bağırmadığınız bilgileri internette aratmaya kalkmayın

Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, kredi kartı detaylarınız, cep telefonu numaranız ya da açık adresiniz gibi başkalarının bilmesine hiç de gerek olmayan verileri arama motorlarına yazmayın. Bu mahallede 40 Haramiler cirit atarken, anahtarınızı paspasın altına saklamaya benziyor.

2- Yabancılardan şeker kabul etmeden önce bir kez daha düşünün

İnternet sitelerinin kullanım tercihlerinizle ilgili bilgisayarınıza yerleştirdiği çerezler (cookies) işlerinizi kolaylaştıracak türden olabileceği gibi bilgisayarınızda ne var ne yoksa rapor ediyor da olabilir. Web tarayıcınızın çerezler ayarlarını kontrol edin, şüpheli sitelerden gelen çerezleri kabul etmeyin ve sık sık tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

3- Olası saldırılara karşı alan savunması yapın

İşini bilen biri için aşılamayacak engel yoktur ama muhtemelen internette gezinirken azılı hackerlarla uğraşmayacaksınız. Temel düzeyde bir koruma için bağlantı tarama yazılımı (link scanner) ve güvenlik duvarı yazılımı (firewall) kullanın.

4- Bitmeyen dert: Şifreler, şifreler, şifreler...

Biliyoruz, bunu duymaktan bıktınız ama doğum tarihinizi, sıralı rakamları şifre olarak kullanmak kesinlikle iyi bir fikir değil. Cumhuriyet'in kuruluşunu ya da İstanbul’un fethini de öyle.

5- Ardınızda delil bırakmayın

Facebook hesabınızı kırmak sıradan biri için pek de kolay değil. Ancak işyerindeki bilgisayarda hesabınızdan çıkış yapmadıysanız elini sallayan hesabınıza ulaşabilir. Aynı şey e-posta hesabınız için de geçerli. Yabancı bilgisayarlarda kişisel bilgilerinizi girmekten kaçının, şifrelerinizi asla kaydetmeyin ve mutlaka tüm hesaplarınızdan çıkış yapın.

6- Online beyaz yalanlar...

Herkesin her şeyi bilmesine gerek var mı? Sıradan sitelerde kullanmak için alternatif bir e-posta adresi alın. Her yere tüm gerçek bilgilerinizi vermeyin. Gerekirse sahte isimler, kısaltmalar ya da takma adlar kullanın. Formlarda otomatik doldurma seçeneğini kaldırın.

7- Hiçbir şeyi okumadan kabul etmeyin

Gizliliğiniz konusunda endişeleriniz varsa web sitelerinin ve yazılımların gizlilik sözleşmelerini mutlaka eksiksiz okuyun. Güvenlik ayarlarınızı eksiksiz tamamlayın ve sık sık kontrol edin.