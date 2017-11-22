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Bilim / Teknoloji

İnternette "fare hareketleri" dahi izlenebiliyor

Araştırmacılar uyalarılarda bulundu

22 Kasım 2017 05:18

Araştırmacılar, 400'den fazla popüler internet sitesinin, kullanıcıların çevrim içi fare ve klavye hareketlerini dahi izleyebildiğini öne sürdü.

Daily Mail Online'ın haberine göre, internette kişisel verilerin gizliliğini korumak üzere çalışmalar yapan Princeton Üniversitesinin, İnternet Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Projesi kapsamında yürütülen çalışmada, 400'den fazla popüler internet sitesinin kullanıcıların sitede yaptıkları tıklamalar, fare hareketleri ve sayfaları kaydırma davranışlarına kadar çevrim içi hareketlerini takip edebildiği öne sürüldü.

Çalışmada, aralarında büyük internet servis ve içerik sağlayıcılarının bulunduğu yüzlerce internet sitesinin, "oturum kayıt" adı verilen gizli bir kod sayesinde kullanıcıların internetteki etkinliklerini kayda aldığı iddia edildi.Çalışmaya göre siteler, gizli kod ile kullanıcının hangi sayfada ne kadar kaldığını, fareyi nerelerde gezdirdiğini, klavyesinde nereye bastığını kaydederek, 3'üncü parti sunuculara gönderiyor ve burada şifreli bir veri zinciri oluşturuyor. Çalışma, en fazla ziyaretçiye sahip 50 bin internet sitesinden 482'sinin, oturum kayıt komutlarını kullandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, söz konusu kodların, kredi kartı bilgilerinden sağlık problemlerine kadar çok sayıda kişisel veriye nüfuz etmek için kullanılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

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