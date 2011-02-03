İnternette 'En çok arzu edilen 99 kadın'

T24

İnternet sitesinin 10 yıldır milyonlarca kullanıcının oyuyla seçtiği listenin bir numarasında bu yıl ‘Gossip Girl’ yıldızı Blake Lively var. Lively geçen yılın listesinde 85 numarayken bu yıl hızlı bir yükselişle zirveye yerleşti ve geçen yıl birinci olan ‘Entourage’ yıldızı Emmanuelle Chriqui’den tacı devraldı. Onu genç TV yıldızı Mila Kunis izledi. 10 yıldır listenin üst sıralarında yer alan Megan Fox ve Angelina Jolie gibi isimler ise ilk 10’a dahi giremedi. Listeden eksik olmayan Victoria’s Secret meleklerinden Miranda Kerr ve Selita Ebanks ilk 10’a yükselirken eski melek Gisele Bündchen 34 numarada kaldı.Sitenin yayın yönetmeni James Bassil, altı hafta boyunca süren anketle belirlenen listeyi şöyle değerlendirdi: “Bu yıl 2010’dan farklı olarak listenin yarısı yeni isimlerden oluşuyor. Bu da erkeklerin beğendiği yeni bir jenerasyonun geldiğinin işareti.”1. Blake Lively2. Mila Kunis3. Sofia Vergara4. Selita Ebanks5. Miranda Kerr6. Cheryl Cole7. Scarlett Johansson8. Katy Perry9. Anne Hathaway10. Jessica Pare