İnternette 'En çok arzu edilen 99 kadın'

T24 - Askmen.com geleneksel 'En çok arzu edilen 99 kadın' listesini açıkladı. Listenin yarısı genç ve yeni isimlerden oluşuyor. Angelina Jolie gibi tanıdık isimler ilk 10'a giremedi.
İnternet sitesinin 10 yıldır milyonlarca kullanıcının oyuyla seçtiği listenin bir numarasında bu yıl ‘Gossip Girl’ yıldızı Blake Lively var. Lively geçen yılın listesinde 85 numarayken bu yıl hızlı bir yükselişle zirveye yerleşti ve geçen yıl birinci olan ‘Entourage’ yıldızı Emmanuelle Chriqui’den tacı devraldı. Onu genç TV yıldızı Mila Kunis izledi. 10 yıldır listenin üst sıralarında yer alan Megan Fox ve Angelina Jolie gibi isimler ise ilk 10’a dahi giremedi. Listeden eksik olmayan Victoria’s Secret meleklerinden Miranda Kerr ve Selita Ebanks ilk 10’a yükselirken eski melek Gisele Bündchen 34 numarada kaldı.
Sitenin yayın yönetmeni James Bassil, altı hafta boyunca süren anketle belirlenen listeyi şöyle değerlendirdi: “Bu yıl 2010’dan farklı olarak listenin yarısı yeni isimlerden oluşuyor. Bu da erkeklerin beğendiği yeni bir jenerasyonun geldiğinin işareti.”İşte ilk 10 isim:
1. Blake Lively
2. Mila Kunis
3. Sofia Vergara
4. Selita Ebanks
5. Miranda Kerr
6. Cheryl Cole
7. Scarlett Johansson
8. Katy Perry
9. Anne Hathaway
10. Jessica Pare