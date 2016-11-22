İnternette en çok aranan 10 kitap

Yandex, Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok aradıkları kitapları araştırdı. 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın açılışını da kapsayan 1-15 Kasım 2016 tarihinde en çok aranan kitapları araştıran Yandex’in 10 kitaplık listesinin ilk sırasında, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı yer aldı yer aldı.

Araştırmaya göre en çok aranan ikinci kitap Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı oldu.

Yandex’in araştırmasının sonuçlarına göre internet kullanıcıları tarafından en çok aranan ilk 10 kitap şöyle:

1. Sabahattin Ali – Kürk Mantolu Madonna

2. Oğuz Atay – Tutunamayanlar

3. J.K Rowling – Harry Potter ve Lanetli Çocuk

4. Yılmaz Özdil – Adam

5. Mete Yarar / Ceyhun Bozkurt – Darbenin Kayıp Saatleri

6. Emrah Serbes – Müptezeller

7. Kahraman Tazeoğlu / M.H. Kan – Mor

8. Yuval Noah Harari – Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens – İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi

9. Ayşe Kulin – Kanadı Kırık Kuşlar

10. Sarah Jio – Kelebek Adası