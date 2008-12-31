İnternette dolandırıcılığa 238 yıl hapis

“Hortum” adı verilen operasyon kapsamında internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 55 sanıktan 8’i, 238'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Sanıklardan Ukrayna uyruklu Andusyak, “Ben hayatım boyunca hiç hırsızlık yapmadım, yapmayacağım. Örgüt yöneticiliği suçlamasını kabul etmiyorum. Lehime olan delillerin mahkeme tarafından toplanmasını istiyorum. Bu da benim hakkım. Bu hakkım yerine getirilmemiştir. 11 yaşında bir çocuğum var, cezaevine girdiğimden haberi yok. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.



Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istediler.

Sanıklardan 22’si serbest bırakılırken; Serhiy Andrusyak, Ali Uysal, Sinan Eraslan, Ali Şimşek, Ayhan Dursun, Kemal Nur, Musa Özdemir ve Özkan Şeker’i, “Bilişim sistemine girmek” suçundan 7 ay 15’er gün, “Bilişim yoluyla hırsızlık” suçundan 46’şar kez 3 yıl 4’er ay, “Banka kartının kötüye kullanılması” suçundan 5’er kez 4 yıl 2’şer ay, “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 7’şer kez 2’şer yıl, “Sahte banka kredi kartı üretmek” suçundan 14’er kez 3 yıl 4’er ay, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezalarına çarptırıldı.



8 sanığın her birine verilen ceza toplamda 238 yıl, 9 ay, 15’er gün olarak hesaplandı.



Diğer 25 sanığa da söz konusu suçlardan, 2 yıl 6’şar aydan, 31 yıl 5 ay 15’er arasında değişen hapis cezaları verildi.



105'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu



Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 186 sayfalık iddianamede, 55 sanığın, “Organize bir şekilde, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma, bazı bilişim sistemlerine girme ve orada kalma, banka veya kredi veren kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Bu örgüte üye olmak” suçlarından 3 ile 105’er yıl arasında hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.



Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Celal Avar, hazırladığı iddianamenin ekinde, suç örgütünün çalışma yöntemi, birbirleriyle bağlantıları ve ilişkileri ile sanıkların çeşitli banka müşterilerinin hesap numaralarına olan bağlantılarını krokiyle de göstermişti.

