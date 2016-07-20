İnternette darbe girişimini övdüğü iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Düzce, Karaman ve Zonguldak'ta sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'darbe girişimini öven' ve 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret' içeren paylaşımlarda bulunan 4 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kent merkezinde yaşayan Mehmet K. hakkında, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve darbe girişimini övücü yazılar yazdığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta 'darbe girişimini destekleyen paylaşım' yapan kişi tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabında 'darbe girişimini destekleyen paylaşım'larda bulunduğu iddia edilen ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' ettiği iddia edilen dün gözaltına alınan esnaf Hasan K.'nın (36), emniyetteki işlemleri tamamlandı..

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.