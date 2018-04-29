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BBC Türkçe

İnternette çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış

İnternet Gözlem Vakfı (IWF) internette çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren görüntülerin sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı. Yıllık raporunu yayınlayan örgüt, 2016 yılında bu tür görüntüler yayınlayan 57 bin site tespit ettiklerini, bu

29 Nisan 2018 20:30

İnternet Gözlem Vakfı (IWF) internette çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren görüntülerin sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı.

Yıllık raporunu yayınlayan örgüt, 2016 yılında bu tür görüntüler yayınlayan 57 bin site tespit ettiklerini, bu sayının geçen yıl 78 bine yükseldiğini duyurdu.

Sürekli bu tür görüntüleri arayan ve kaldırılmaları için çaba gösteren IWF, 80 bin ayrı istismar belgelediklerini söyledi.

Rapora göre internette yer alan fotoğrafların üçte biri selfielerden oluşuyor.

Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin selfilerinde artış yaşanırken uzmanlar bunu gençlerin idollerinin internette çıplak fotoğraflarını paylaşmasına bağlıyor.

IWF Başkan Vekili Fred Langford, "Bu ünlüler gençlerin büyüyünce olmak istediği kişiler. Onlara 'kahramanlarınızın davrandığı gibi davranmayın' demek çok zor" dedi.

Örgüt "gizli sitelerin" sayısında da artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana sayfasına girildiğinde normal bir site gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere tıkladıktan sonra çocuk istismarı fotoğraflarının görünür hale geldiğini belirtti.

Genellikle para talep eden bu tür sitelerin sayısı da bin 572'den 2 bin 909'a çıktı.

Bu tür görüntülerin yalnızca kendi çabalarıyla engellenemeyeceğini vurgulayan IPW, bunun için istismarcıları engelleyecek kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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