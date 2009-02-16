İnternette çıplak fotoğraflı şantaj

Almanya'daki kızın MSN'den fotoğraflarını çeken felçli genç, şantajla para sızdırmaya çalıştı



Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan ve internet üzerinden tanıştığı Almanya'da yaşayan bir genç kızdan şantajla 7 bin euro aldığı iddia edilen felçli genç, Türkiye'ye gelen kız ve babasının başvurusu üzerine, evinde gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, omurilik rahatsızlığı nedeniyle felçli olan H.B (26), 1.5 yıl önce Almanya'da yaşadığı bildirilen S.S (22) ile internet üzerinden tanıştı. Genç kıza İngiltere'de yaşayan bir Türk mankenin fotoğraflarını kendi fotoğrafı diye gönderdiği, Bursa'nın Karacabey ilçesinde oturduğunu söylediği ve kendisini "Mühendis Arda" olarak tanıttığı öne sürülen H.B, tanıştıkları günden bu yana "MSN" üzerinden görüştüğü S.S'nin fotoğraflarını çekti.



Şantaj yaptı



Genç kız, "çıplak fotoğraflarını çektim" diyerek kendisine şantaj yaptığını ve para istediğini öne sürdüğü gencin verdiği hesaba ve PTT şubesine çeşitli zamanlarda para yatırmaya başladı. Sürekli olarak kendisinden para isteyen H.B'nin bu isteğini karşılamakta zorlanan S.S, babası K.S'nin hesap ve kredi kartlarını kullandı. S.S, babasının durumu fark etmesi üzerine olayı

anlattı.



Bunun üzerine iki gün önce kızıyla birlikte Karacabey'e gelen K.S, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren güvenlik güçleri, S.S'nin Almanya'dan gönderdiği parayı Karacabey PTT Şubesi'nden aldıkları tespit edilen K.U. (28), R.G. (29) ve F.Ç'yi (27) gözaltına aldı.



H.B'nin arkadaşı olduklarını ve gencin kendilerinden, "Evden çıkamıyorum. Hesabıma para yatacak, sen alır mısın" demesi nedeniyle PTT şubesine gittiklerini anlatan üç kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Evinde yakalandı



Gençlerin ifadeleri üzerine harekete geçen polis, genç kızdan şantaj yoluyla 7 bin avro aldığı iddia edilen H.B'yi Canbalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Felç olduğu belirlenen H.B'nin kullandığı bilgisayara el koyan ekiplerin, bilgisayarda yaptıkları incelemede S.S'nin herhangi bir fotoğraf ya da video görüntüsüne rastlamadıkları, ancak başka kadınların çıplak görüntülerinin bulunduğunu saptadıkları kaydedildi.



Kullanılan bilgisayarın IP adresini doğrulayan ve S.S'nin babasının kredi kartı bilgilerine ulaşan ekipler, S.S'nin babasının kredi kartı kullanılarak alındığı tespit edilen bir dizüstü bilgisayara da el koydu.



H.B'nin evinden alınan bilgisayarların sabit diskleri, geriye dönük taramaları yapılmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken, H.B'nin bu sürede evde gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (AA)

