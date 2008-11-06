İnternette 'chat', 21 yıllık evliliği yıktı

Manisa'da yerel bir gazetenin sahibi olan İsmail Aydoğan, 21 yıl önce evlendiği 2 çocuk annesi eşi Sevda Aydoğan'ın internette `chat'leştiği bir erkekle kendisini aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. İsmail Aydoğan, eşinden boşanmak için 100 bin YTL isterken, iddiaları reddeden eşi ise dava açıp 20 bin YTL tazminat istedi.



Severek evlendiler



Birbirlerini severek, 21 yıl önce evlenen İsmail ve Sevda Aydoğan çiftinin arası 2 iki yıl önce açılmaya başladı. İddiaya göre, Sevda Aydoğan, internette bir erkekle tanışıp `caht'leşmeye başladıktan sonra buluşup gezdi. Bu durumu da MSN aracılığıyla bir kadın arkadaşına yazdı. İsmail Aydoğan, aşk içerikli olduğunu belirttiği bu yazışmaları görünce dava açtı. Avukatı aracılığıyla boşanma davası açan İsmail Aydoğan, dilekçesinde, şu iddialarda bulundu:



Paraları alıp gitti



"Eşim beni bir başka erkekle aldatıyor. Bunu öğrenince evi terk edip gitti. Eşim evi terk ederken, ziynet eşyalarını da alıp gitti. Kendisi sabaha kadar MSN'de yazıştığı için, oğlumuzla ilgilenmiyor. Onlara iyi bir gelecek vermek için ABD'de çalıştım. Birikim yaptım. Bunların hepsi eşim ve çocuklarım içindi. Eşim Kıbrıs'ta okuyan kızımla da ilgilenmiyor. Bankadaki ortak hesabımızda bulunan 50 bin doları benden habersiz çekmiş. Bu evlilik artık yürümez. Aldatan bir kadınla artık birlikte yaşayamam. Boşanmak istiyorum. Bunun için de 75 bini maddi, 25 bini manevi olmak üzere toplam 100 bin YTL tazminat istiyorum. Oğlum S.C.A.'nın velayetinin de bana bırakılmasını talep ediyorum.''



'Asıl o beni aldatıyor'



Eşinin iddilarının asılsız olduğunu öne süren Sevda Aydoğan ise "`Eşim sürekli yurtdışına gidiyor, asıl o beni aldatıyor. Uzun süre eve gelmiyor. Eşim sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Evi eşimin zoruyla terk ettim. Ben de boşanmak istiyorum. Boşanmak için de 20 bin YTL tazminat istiyorum'' dedi.



İzmir 13'üncü Aile Mahkemesi'nde birleştirilen davaya bugün devam edildi. İsmail Aydoğan mahkemeye, eşinin 'chat'teki yazışmalarının çıktıları ile başka bir erkekle çekilmiş fotoğraflarını kanıt olarak sundu. Aydoğan ayrıca eşinin avukatı olan Murat Tanıl'ın kendisine silah gösterip "`Karını boşatıp, elinden alacağım'' dediğini, bu olayla ilgili olarak da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Barosu'na şikayet dilekçesi verdiğini söyledi.



Aydoğan çiftinin katıldığı duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

