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Yaşam

İnternette büyüyen tehlike

Her hafta 57 bin sahte web sayfası açılıyor ve tehlike her geçen gün büyüyor.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Her hafta 57 bin sahte web sayfası açılıyor ve tehlike her geçen gün büyüyor. Özellikle internet bankacılığını hedef alan sahte sitelere Google'dan erişmek de maalesef oldukça kolay...


Dünyanın önde gelen antivirüs yazılımı şirketlerinden PandaLabs, yayınladığı son araştırmayla spammer (spam yayan kişi ya da kişiler) tehlikesini gözler önüne serdi.


Araştırmaya göre spammer'lar her hafta 57 bin web sayfası açıyor ve geçen her hafta bu sitelere on binler ekleniyor. Sahte web sayfaların büyük bölümü banka sitesi kılığına girerken, diğer büyük bir bölümü ise alışveriş sitelerini kullanarak kullanıcılara ulaşıyor.


İşte spam web sayfalarının dağılımı:







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