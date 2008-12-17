İnternette büyük açık!

Dünyanın en yaygın kullanılan web tarayıcısı İnternet Explorer'daki büyük bir açık nedeniyle sorun giderilinceye dek kullanıcılara başka bir internet tarayıcısı kullanmaları tavsiye ediliyor.
Alternatif tarayıcılar:Mozilla Firefox
- En ciddi alternatif, hem bedava hem çok güvenliOpera
- Kullanımında çok ciddi kolaylıklar var, ve profesyonel bir şirket tarafınan ürteliyor
Teknoloji sitelerinde yer alan uyarıya göre, internet uzmanları, Microsoft'un İnternet Explorer tarayıcısındaki açığın, internet korsanlarına özellikle Çince web sitelerini kullananların bilgisayarlarını ele geçirme ve şifrelerini çalma imkanı verebileceğini belirtiyorlar.
Microsoft'un sorunu incelediğini ve açığı gidermek için bir yama yazılım hazırlamakta olduğunu belirten uzmanlar, sorun giderilinceye dek başka bir web tarayıcısı kullanılması önerisinde bulunuyorlar.
Bir internet güvenlik şirketi, Microsoft'un İnternet Explorer'daki yeni açığa yönelik saldırılarla ilgili kullanıcılardan gelen bilgileri değerlendirdiğini belirtiyor.
Microsoft da yaptığı açıklamada, tarayıcının en yaygın şekilde kullanılan yedinci versiyonuna (IE7) yönelik saldırılar tespit ettiklerini belirterek, ancak diğer versiyonların da potansiyel tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.