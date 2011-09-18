İnternette buluştular, dünyayı dolaşıyorlar

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Türk motosikletçinin zorlu Tibet yolculuğu



18 yılda 400 bin kilometre yol



Motorcu dede



Ege Motosiklet Kulüpleri Birliği İkinci Başkanı ve Özel Adamlar Dostluk Grubu Türkiye Başkanı Salih Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet tutkunlarının Türkiye'nin farklı kentlerinden kilometrelerce yol katederek Yatağan'a geldiklerini, gruplarının Ege Motosiklet Kulüpleri Birliği üyesi olduğunu belirterek, "Türk motosikletçileri haberdar oldukları uluslararası tüm etkinliklere katılıyor. Arkadaşlarımız yüksek cc'li motorları ile yılda en az 10-12 ülkeyi dolaşıyor. Bu gruplardan birisi Aydın Rüzgar Avcıları Grubu. Bu arkadaşlarımız yurt dışı gezilere en az 5-6 Türk motosiklet grubuyla aynı anda çıkıyor. Bizim mensubu olduğumuz motosiklet grubu da sık sık yurtdışı geziler düzenliyor. Bu geziler yurtdışındaki festivallerden ayrı olarak düzenleniyor" dedi.Arısoy, yaptıkları yurt dışı gezilerle sık sık gündeme gelen "Aydın Rüzgar Avcıları Grubu" üyesi bir motosikletçinin motosikletiyle yaklaşık 3,5 ay süren zorlu bir yolculuktan sonra Tibet yolculuğunu (gidiş ve dönüş) tamamladığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Bu arkadaşımız 2 defa Tibet, 7 defa Dakar yolculuğu yaptı. Ekim ayında ise 7 kişiden oluşan bir ekiple Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'yı kapsayan bir gezimiz olacak. Motosiklet tutkunlarının kullandığı motosikletlerin fiyatları bin avrodan başlıyor 30 bin euro'ya kadar çıkıyor.İnternet üzerinden ulaştığımız 350 üyemiz var. Bunların büyük bölümü yılın farklı dönemlerinde Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerini motosikletle dolaşıyor. Özel Adamlar Dostluk Grubu'na herkesi üye olarak kabul etmiyoruz. Grubumuzun bazı özel şartları bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Türkiye'yi layık olduğu şekilde temsil edebilmek, yaşantısıyla motosiklet tutkunlarına örnek olmak. Grubumuzda her yaştan insan bulunuyor. 73 yaşındaki bir üyemiz yılda 20 bin kilometre yol katederek rekora imza attı."Bindiği motosikletin büyüklüğü, aksesuarları ve kıyafetiyle vatandaşların ilgi odağı olan motosiklet tutkunlarından Ali Coşkun, arkeolog olduğunu söyledi.Coşkun, "Denizli'de yaşıyorum ve motosikletimin arkasında bir Denizli horozu maketi taşıyorum. Benim için duygusal bir anlamı var. 18 yıldır motosiklet kullanıyorum. Türkiye'nin sadece bir bölümünü dolaşamadım. Onun dışında Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Rusya ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu yabancı ülkeleri ziyaret ediyorum ve her 5 bin kilometre de bir o ülkeye veya kenti simgeleyen rozeti yakama takıyorum. Yüze yakın rozetten oluşan bir koleksiyonum var. 18 yılda yaklaşık 400 bin kilometre yol yaptım. Bu nedenle, yakamda rozet takacak yer kalmadı" dedi.Ali Coşkun, motosiklet kullanmanın güvenli olduğunu kaydederek, "Özellikle anne ve babalara seslenmek istiyorum. Yıllardır motosiklet ve otomobil kullanıyorum. Otomobille 6 defa trafik kazası geçirdim. Motosikletle hiç kaza yapmadım. Motosiklet dikkatli kullanılırsa kaza riski çok düşük. Anne ve babalar çocuklarının motosiklet tutkusuna engel olmasınlar. Son yıllarda diğer araç sürücüleri bize karşı daha duyarlılar. Bu konuda devlet büyüklerinin öncülüğünde başlatılan kampanyaların da faydalı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.Motosiklet tutkunları arasında "Motorcu Dede" olarak bilinen 73 yaşındaki İlhan Candan ise yaklaşık 60 yıldır motosiklete bindiğini belirtti.Candan, "Son olarak Balıkesir'den Artvin'e gittim ve bin 617 kilometre yol yaptım. Yolculuk esnasında sadece benzin almak için mola verdim. Yolculuk esnasında çadır ve şezlongumu da beraberimde götürdüm. Oğlum da benim gibi motosiklet tutkunu. O da 7 yaşından beri motosiklet kullanıyor. Yılda 20 bin kilometre yol yaparak farklı bir rekora imza attım. Özel Adamlar Dostluk Grubu, 2012'de bana sponsor oldu ve yapacağım gezilerde benzin giderlerimi karşılamayı üstlendi. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.Motosiklet tutkunlarından Çağlar Yörük ise iyi bir motosikletin en az 30 bin liraya alındığına, aksesuarlarla birlikte bu rakamın 50 bin liraya ulaştığına işaret ederek, "13 yıldır motosiklet kullanıyorum. Pahalı bir tutku olmasına rağmen insan vazgeçemiyor. Özellikle aksesuarlar çok pahalı" dedi.Motosiklet tutkunları, Anadolu Ajansı ekibi için bir dizi gösteri yaptı ve motosikletlerinin aksesuarlarıyla ilgili bilgi verdi.