-İNTERNETTE ARAMA MOTORLARINA DİKKAT KAYSERİ (A.A) - 27.07.2010 - İnternetteki arama motorlarında yapılan aramalarda bulunan sonuçlar arasında art niyetli siteler olabileceği bildirildi. Tüm İnternet Evleri Derneği (TİEV) İnternet Birliği Komisyonu Başkanı Hakan Topuzoğlu, yaptığı açıklamada, internette çok sık kullanılan arama motorlarının hackerlar tarafından art niyetli olarak sık kullanılan alanlardan biri haline geldiğini belirtti. İnternet korsanlarının, arama motorlarının fazla bilinmeyen özellikleri nedeniyle internet kullanıcılarını mağdur edebildiğini ifade eden Topuzoğlu, şu bilgileri verdi: ''İnternet korsanları, arama motorlarının fazla bilinmeyen özellikleri sayesinde her gün kendine yeni kurban seçerek, bu kurbanların bilgilerine ulaşıyor. İnternet korsanları, hiç ilgisi olmayan konularda sahte linkler oluşturarak arama motorları sonuçlarına giriyorlar. Yeterli bilince sahip olmadıkları için aramalarda genellikle ilk sayfada üst sıralarda çıkan bilgileri doğru kabul edip bu internet sitelerine yönelerek, yanıltıcı ve virüs dolu bu linklere tıklayan kişiler, birçok tehlikeyi farkında olmadan çağırıyor. Kişilerin kimlik bilgileri ele geçiriliyor veya bilgisayarlarına zarar verilebiliyor.'' Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, bir aramada bulunan ilk 70 sonuçtan en az birinin yanıltıcı linklerden oluştuğunu belirten Topuzoğlu, bazı aramalarda bu oranın çok daha yüksek olabildiğini vurguladı. Art niyetli site kurucularının anahtar kelimeler kullanarak, arama sonucunda ilk sıralarda çıkan sonuçlar arasında yer alabildiklerini dile getiren Topuzoğlu, şöyle devam etti: ''İnternet kullanıcıları biraz tembellikten, biraz da bilinçsizlikten dolayı tüm işlerini arama motoru sonucuna göre yapmayı tercih ediyor. Örneğin, TC kimlik numarası sorgulamak isteyen bir kişi, bu konudaki resmi siteleri araştırmak yerine, doğrudan arama motoruna 'TC Kimlik No Sorgulama' yazdığında resmi sitelerle hiç ilgisi olmayan siteler de sonuçlar arasında çıkmaktadır. Bu sitelerde ise virüs veya diğer zararlı içerik bulunması sebebiyle bilgisayarlarına zarar vermekte, hatta bilgisayarlarından bilgilerin başka yerlere gitmesine sebebiyet vermektedirler. Bu sorunlarla karşılaşmak istemeyenler gov.tr ile biten resmi siteleri tercih etmelidir.'' İnternet kullanıcılarının hangi sitelerin güvenli olduğu konusunda tereddüt yaşadığını, bu nedenle devlet kurumlarına iş düştüğünü savunan Topuzoğlu, devlet kurumları tarafından sitelerin güvenilirliklerinin puanlandırılması gerektiğini ve iyi puan alan sitelere ''Güvenilir Site'' logosu verilmesi gerektiğini kaydetti.