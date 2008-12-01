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Bilim / Teknoloji

İnternette arama beyin faaliyetini artırıyor

California üniversitesinde yapılan çalışmada, internette arama yapmanın beyinde, karmaşık muhakeme ve karar vermeyi kontrol eden bölgeyi faaliyete geçirdiği tespit edildi.

01 Aralık 2008 02:00

California üniversitesinin Hafıza ve Yaşlanma Araştırma Merkezi’nden yapılan çalışmada, internette arama yapmanın beyinde, karmaşık muhakeme ve karar vermeyi kontrol eden bölgeyi faaliyete geçirdiği tespit edildi.

Merkezin 55 ila 76 yaşlarında, benzer eğitim seviyesindeki denekler üzerinde 9 aylık araştırmasına göre, internet araması yapanlar, bilgisayarda kitap benzeri metinlere göre daha zengin duyumsal deneyim ve daha yüksek dikkat gösterdiler.

Deneklerin beyin faaliyetlerinin MR’larının da çekildiğini belirten Merkez’in direktörü Gary Small, bulguları Geriatric Psychiatry dergisinin gelecek ayki sayısında yayımlayacaklarını söyledi.

The San Francisco Chronicle gazetesinde konuyla ilgili çıkan haberde ise internet kullanımının bunamayı önlediğini gösteren bir araştırmanın henüz yapılmadığına işaret edildi.

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