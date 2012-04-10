İnternette alay konusu olunca intihar etti

Alman model katıldığı yarışma programından sonra sosyal paylaşım sitelerinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Model intihar ederek yaşamına son verdi.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Alman model Claudia Boerner geçtiğimiz günlerde Alman televizyonlarının popüler yarışma programına katıldı. Buradaki performansı ve söyledikleri yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Boerner intihar ederek yaşamına son verdi.

'The Perfect Dinner' adlı yemek yarışmasından sonra bir çok insan Boerner’in silikonlarıyla ilgili söyledikleri yüzünden mankenle sosyal paylaşım siteleri üzerinden dalga geçti.

Komşuları 32 yaşındaki modelin ölü bulunduğu evinden ağır bir gaz kokusu geldiğini söyledi.