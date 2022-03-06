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Ekonomi

İnternette 36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı!

06 Mart 2022 12:48

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

Hepsiburada isimli internet sitesinden yer alan bir ilana göre 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 1.098 liradan satılırken, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu. 

Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle piyasada yeterli ürün bulunmadığı ve buna bağlı olarak fiyatlarda artış görüleceği endişesiyle pek çok markette izdiham yaşanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yağ krizine ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeterli yağ stoku var" demişti.

TIKLAYIN: Tarım Bakanı: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunuyor

TIKLAYIN: Markette ayçiçek yağı izdihamı: "Türkiye bu tabloyu hak etmiyor"

 

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