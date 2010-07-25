İnternette "tık"layın para kazanın

T24 - Reklam gelirlerini arttırmak isteyen internet siteleri, elde ettiği kazançlarını kullanıcılarla paylaşıyor, böylece interneti sık kullananlara ek gelir kapısı açılıyor.



İnternetteki bazı sitelere giriş yapılması o sitenin reytingini artıyor, dolayısıyla da reklam gelirleri artıyor. Reklam gelirlerini arttırmak isteyen siteler de kazançlarını kullanıcılarla paylaşıyor.



Sanal ortam üzerinde gündelik yapılan işlemlerden birçok kullanıcı para kazanıyor. İnternet sitelerinin kendi reklam gelirlerini büyütmek ve daha çok ziyaretçi çekmek amacıyla gelirlerini kullanıcılarla paylaşması ek gelir elde etmek isteyenlere alternatif oluyor.



Para kazanmak isteyenlerin, internette sörf yaparak, reklamlara tıklayarak, e-mail okuyarak hedeflerine ulaşabilmelerinin yanında birçok farklı kazanç yöntemi de bulunuyor. İnternette sörf yapmak, reklamlara tıklamak gibi para kazanma yöntemlerinin literatürdeki adı, 'Affiliate Marketing', satış ortaklığının (komisyonculuğun) internet üzerinden yapılması anlamına geliyor.



Son yıllarda internet ticaretinde en çok prim yapan sistemlerden birisi olan 'Affiliate Marketing', isteyen herkese internet üzerinden para kazanma fırsatları sunarken ürün ya da hizmet sahiplerine de büyük kazançlar sağlıyor. İnternetten yararlanıp, aynı zamanda da masraf yapmadan kazanç elde edebilmek için kullanıcıların başvurduğu yöntemler şöyle:





İnternette anket doldurarak kazanma



Artık kamuoyu araştırmasını internet sayesinde yapan internet şirketleri, bunun için kullanıcılara para ödüyor. İnternet başında geçirilen zaman arttıkça gelir de otomatik olarak artıyor. Ayrıca anket süresi uzadıkça, anketin verdiği para da artıyor. Örneğin, 15 dakikalık bir anketten ortalama 10 dolar kazanılabiliyorken, 20 dakikalık bir anketten ortalama 25 dolar kazanç sağlanabiliyor.





WEB sitesi görüntüleyerek para kazanma



Google kendi sitesine giriş yapanlara ya da Google'da arama yapanlara başka sitelerin reklamlarını göstererek para kazanıyor. Kendi sitesine parayla görüntülenmesi için reklam alan ve bu paralarla kendine şirket kuran Google, bir arama motoruyken, şu anda bir şirket olarak, internetten para kazanmanın en güzel örneği olarak gösteriliyor. Web sitesi görüntüleyerek para kazanmak isteyen internet kullanıcıları, bu işi yapan sitelere üye olup, sitedeki reklam linklerine tıklayıp, onları izleyerek para kazanabiliyor.



Reklam izleyerek kazanma



İnternet reklamcılığının gelişmesi, reklam videoları izleyerek para kazanma gibi sistemlerin ortaya çıkmasına vesile olurken, konuyla ilgili sitelere üyelik işlemlerinin ardından, verilen reklamlar izlenerek puan kazanılıyor, bu puanlar sonra paraya dönüştürülebiliyor.





Maillere düşen linklere tıklayarak para kazanma



Dünya üzerindeki milyonlarca internet kullanıcısının sahip olduğu e-mail hesaplarına, reklamcılar tarafından atılan linklerle kendi reklamlarının ulaşımı sağlanıyor. Çoğu Şirket bunu yasal olmayan yollardan yapmasına rağmen, gönderdiği reklamları görüntülemeniz ve tıklamanız karşılığında ödeme yapan şirketler de bulunuyor. Bu işlem, internet üzerindeki her site güvenilir olmadığından dolayı, reklamların görüntülenmesine rağmen para verilmemesi ve 1 ay sonra sitelerini kapatılması gibi riskler de taşıyabiliyor.





İnternet dolandırıcıları her yolu deniyor



Öte yanadan internet, ek gelir kazanmak isteyenlere değişik fırsatlar tanırken, sistemli bir şekilde konuya hakim olamayanlardan yararlanmak isteyen dolandırıcılar da sanal alemde yerlerini alıyor. Dolandırıcılar birçok kullanıcıyı, Facebook, Twitter, MySpace gibi bir sosyal ağdaki bir kullanıcı hesabını çalarak, ekonomik güçlüğe düşen, borcunu ödeyemeyenlere internet, telefon, posta gibi yollarla ulaşarak gösterilen veya yatırılan teminatları türlü şekillerde çalarak kayıplara karışıyorlar. Kişi hesabından izinsiz para çekebilen şirketler, bankadan gelmiş gibi duran ciddi bir e-posta veya ciddi bir görevliyle telefon konuşmalar yaparak, kurbanı hesap bilgilerinde güvenlik riski oluştuğu gerekçesiyle kandırabiliyor.





