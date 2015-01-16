İnternette 1 dakika içinde ne oluyor?

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, yaşadığımız her saniyeyi çok daha önemli bir hale getirdi. Sosyal medya platformları ve mobil teknolojilerin de iletişimi her geçen gün kolaylaştırması, kişilerin bilgiye çok kısa sürede ulaşmasını sağladı.



wwebmasto.com'un haberine göre, her saniyenin artık önemli olduğu günümüzde internet ortamında yaşanan gelişmeler de her geçen yıl katlanarak büyümeye devam etti.

2013 ve 2014 yıllarının kıyaslandığı infografikte internet üzerinde 1 dakika içinde neler yaşandığı belirtiliyor.

1 dakika içinde; kaç kişi Facebook'a giriş yapıyor, Twitter'da kaç tweet atılıyor, Vine'a kaç video yükleniyor, Google'da ne kadar arama yapılıyor, App Store'da kaç uygulama indiriliyor gibi soruların cevaplarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. İşte 2013 ve 2014 yılı karşılaştırması...



İnternette 1 Dakika İçinde Neler Oluyor?

2013 yılında 1 dakika içinde;

Facebook: 461,805 giriş yapılıyor,

Instagram: 38,000 fotoğraf yükleniyor,

Twitter: 347,000 tweet atılıyor,

Pinterest: 2,700 pin ekleniyor,

Vine: 360 video yükleniyor,

Google: 4.11 milyon arama yapılıyor,

YouTube: 103 saatlik video yükleniyor,

App Store: 37,000 uygulama indiriliyor,

Spotify: 9 şarkı ekleniyor,

Amazon: 66,200 satış yapılıyor,

E-posta: 127,013,889 e-posta gönderiliyor.

2014 yılında 1 dakika içinde;

Facebook: 600,000 giriş yapılıyor,

Instagram: 67,000 fotoğraf yükleniyor,

Twitter: 433,000 tweet atılıyor,

Pinterest: 3,400 pin ekleniyor,

Vine: 450 video yükleniyor,

Google: 4.19 milyon arama yapılıyor,

YouTube: 306 saatlik video yükleniyor,

App Store: 50,200 uygulama indiriliyor,

Spotify: 14 şarkı ekleniyor,

Amazon: 80,000 satış yapılıyor,

E-posta: 136,319,444 e-posta gönderiliyor.