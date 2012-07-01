İnternetin yeni fenomeni ‘tuz-buz işkencesi’

Son günlerde internette gençler arasında popüler olan “oyun”un adı “Tuz ve Buz”. Önce çıplak bedenin üzerine tuz dökülüyor. Sonra aynı bölgeye buz sürülüyor. Yanık acısına en çok dayanan oyunu kazanıyor.



Son günlerde sosyal paylaşım sitelerinin en popüler “oyunu” haline gelen “Tuz ve Buz” gençler için büyük tehlike oluşturuyor.

Çıplak bedenlerinin üzerine tuz döken gençler aynı bölgenin üzerine buz sürüyor ve yanığa neden olan acı başlıyor. Acıya en çok dayanan da oyunu kazanmış oluyor.

ABD’nin Pittsburgh şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk internette izlediği videoların etkisiyle oyunu oynamaya karar verdi.

Adı açıklanmayan çocuk ikiz kardeşiyle birlikte videoda izlediklerini uyguladı. Vücudunda 2i derece yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı.

Çocuğun tedavi gördüğü West Penn Yanık merkezinde görevli olan Dr. Ariel Aballay “işkence oyunu”nun tehlikeleri konusunda çocukları ve aileleri uyararak şunları söyledi:

“Buzu yaranın üzerinde ne kadar çok tutarsanız cildiniz o kadar çok yanar. Hastamız sadece birkaç dakika tutmuş ama 6-7 dakika dayananlar var ki onların yanıkları çok daha ciddi sonuçlara neden olabiliyor.”