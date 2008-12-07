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Yaşam

İnternetin son fenomeni

Malatyalı Tuncay, Okan Bayülgen’in konuğuydu. İşte o programda yaşananlar

07 Aralık 2008 02:00

Malatya’da bir mahalleye baz istasyonu kurulmak isteniyor. Fakat bu baz istasyonu halkın sağlığını tehdit edeceği gerekçesi ile tepki çekiyor. İşte bu sırada ufak bir çocukla röportaj yapılıyor.

Yerin dibine girsin şirketiniz

Türkiye onu internetten tanıdı. O kadar sahiciydi ki isyanı, herkes hak verdi. Yerin dibine girsin şirketleriniz… diye bağırdı. Yaşının sorunlarını bir tarafa bırakmış, küresel sermayeye karşı gelmesiyle hem güldürüyor, hem de gururlandırıyordu.

Kürtçe türkü okudu

Internet fenomeni haline Tuncay, Okan Bayülgen’in Disco Kralı programına konuk oldu. Programa rap parçayla başlayan Tuncay, türkülerle devam etti. Ferhat Güzel’le düet yaptı, bir düet yaptı, bir de Kürtçe parça söyledi.

Okan’ın programına konuk olan Tuncay, Ferhat Güzel’in haricinde programa katılan hemen hiçbir sanatçıyı tanımazken, Güzel’in duruşu ve kaslarıyla tam bir sanatçı olduğunu söyledi.

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