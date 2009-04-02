İnternetin sırları!





Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi 19 yaşındaki Buğra Ayan, internet kullanıcılarının tuzağa düşmemesi için, `İnternet sırları' adlı bir kitap yazdı. Ayan, kitabının internette yaşanan sorunları konu aldığını söyledi.



Elektrik- Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Buğra Ayan, `İnternet sırları' adlı bir kitap yazarak internet kullanıcılarının karşılaştığı sorunları nasıl giderebileceklerini anlattı. Ayan, kitapta internet kullanıcılarının sorunlarının giderilmesi için birçok konuya değinildiğini belirterek, “Günümüzün popüler siteleri Facebook, Youtube ve Google'da yaşanan zorlukları ve bu zorlukların nasıl giderileceğini detaylı bir şekilde yazdım. Ayrıca kitabımda Google'ın yanında olmamız gerektiğini ve Google korkusu anlamına gelen `Googlefobia' ile savaşmamız gerektiğini ve bunun nedenlerini açıkladım'' dedi.



Ayan, internet üzerinde birçok tuzak bulunduğunu da ifade ederek, “Kitabımda, MSN'nin sırları, on-line oyun pastasının büyümesi, hediye kontör tuzakları, internette karşılaşılan sahte reklamlar ve bunlarla nasıl savaşılacağını açıkladım. Günümüzde internet artık lüksten çok, bir ihtiyaç. Öğrencilerin kısıtlı bütçeleri var ama ADSL'ye hep bir bütçe ayırıyorlar. İnternette birçok bilgi eksikliği var. Öğrenciler bir anda bunun içine girdiler mi, tuzağa düşebiliyorlar. Ben bunu anlattım. Tuzağa düşmemeleri ve daha güvenli internet kullanmaları için yapmaları gerekenleri anlattım. Fotoğraflarımızın güvenliği nasıl sağlanır, siteler neden yavaş açılır gibi soruların cevaplarını yazdım'' diye konuştu.



Ayan, “KTÜ'de ilk kez bir öğrencinin kitabı basıldı. Üniversitem bana maddi ve manevi anlamda çok büyük destek verdi. Kitabımın eleştirilmesini istiyorum. Çünkü Türk internetin analiziyle ilgili ilk kitap olduğunu düşünüyorum. Eleştirilmesi ve daha iyi yerlere çıkmasını istiyorum'' dedi.



