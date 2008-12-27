İnternet'in lider sitesi Google Türkiye

Google, Alexa ve Compete yıllık raporlarını sundular. İşte türkiye ve dünyanın en fazla izlediği siteler.
Google Pagerank, Alexa WebCompare ve Compete İndex yıl sonu raporlarını sundular. Bu raporlara göre Türkiye ve Dünya'dan en fazla girilen sitelerin Top5'i böyle sıralanıyor:
|#
|Türkiye'den
|Dünya'dan
|1.
|Google Türkiye
|Yahoo Amerika
|2.
|Facebook
|Google Amerika
|3.
|Google Amerika
|YouTube
|4.
|Windows Live
|Windows Live
|5.
|Milliyet Gazetesi
|Facebook
|6.
|Hürriyet Gazetesi
|Microsoft Network (MSN)
|7.
|Mynet
|MySpace
|8.
|Yahoo Amerika
|Wikipedia
|9.
|YouTube
|Blogger.com
|10.
|Rapidshare Dosya Paylaşımı
|Yahoo Japonya