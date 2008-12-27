İnternet'in lider sitesi Google Türkiye

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Google Pagerank, Alexa WebCompare ve Compete İndex yıl sonu raporlarını sundular. Bu raporlara göre Türkiye ve Dünya'dan en fazla girilen sitelerin Top5'i böyle sıralanıyor: