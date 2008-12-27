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Bilim / Teknoloji

İnternet'in lider sitesi Google Türkiye

Google, Alexa ve Compete yıllık raporlarını sundular. İşte türkiye ve dünyanın en fazla izlediği siteler.

27 Aralık 2008 02:00

Google, Alexa ve Compete yıllık raporlarını sundular. İşte türkiye ve dünyanın en fazla izlediği siteler.

Google Pagerank, Alexa WebCompare ve Compete İndex yıl sonu raporlarını sundular. Bu raporlara göre Türkiye ve Dünya'dan en fazla girilen sitelerin Top5'i böyle sıralanıyor:
# Türkiye'den Dünya'dan
1. Google Türkiye Yahoo Amerika
2. Facebook Google Amerika
3. Google Amerika YouTube
4. Windows Live Windows Live
5. Milliyet Gazetesi Facebook
6. Hürriyet Gazetesi Microsoft Network (MSN)
7. Mynet MySpace
8. Yahoo Amerika Wikipedia
9. YouTube Blogger.com
10. Rapidshare Dosya Paylaşımı Yahoo Japonya

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