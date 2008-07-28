İnternet’in hakimi Çinliler

Bir milyarı aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi ünvanını elinde bulunduran Çin’deki İnternet kullanıcısı sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkede resmi bir kuruluşun yaptığı araştırmaya göre İnternet kullanımı geçen yıla göre yüzde 56 artarak 253 milyona ulaşmış durumda. Nüfusa oranla yüzde 19’luk bir kesimi oluşturan bu grubun hızlı büyümesinin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor.



Ücretli online servis ve hizmetlerden yararlanan kullanıcı sayısının da son 6 ayda yüzde 71 arttığını ortaya koyan araştırma online yapılan aktivitelerin başında müzik dinlemenin geldiğini gösteriyor.



223 milyonluk bir İnternet kullanıcı kitlesi bulunan ABD ise kullanıcı sayısı bakımından geride olmasına karşın nüfusunun 300 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında oran bakımından üstünlüğünü sürdürüyor.

