T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnternetin fazlası depresyona sokuyor

Bilgisayar başında günde 5 saatten fazla zaman geçiren gençlerde klinik depresyon belirtileri görüldüğü açıklandı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Bilgisayar başında günde 5 saatten fazla zaman geçiremeye alışkın gençlerde 9 ay sonra klinik depresyon belirtileri gözleniyor.


Çin’deki bir araştırmayla bir kez daha onaylandı: İnternette günde beş saatten fazla zaman geçiren gençlerin depresyona yakalanma ihtimali, ortalama kullanıcılara kıyasla 1.5 kat daha yüksek.


NTV'nin derlediği habere göre, Notre Dame Tıp Okulu öğretim üyesi psikiyatrist Lawrence Lam tarafından Çin’de gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, günde en az 5 saatini bilgisayar başında ve ağırlıkla internette gezinerek geçiren gençler bağımlılık emareleri göstermeye ve sosyal iletişime ilgilerini yitirmeye başlıyor.

Günde ortalama 10 saatten fazla internet veya bilgisayar oyunlarıyla meşgul olan gençlerin durumuysa daha vahim. Bu gençlerin önemli bir bölümünde narkotik bağımlılığına benzer semptomlara rastlanıyor, bağımlılık 9 ayı geçtiğinde klinik depresyon belirtileri gözleniyor, aile ve arkadaşlardan sıkılma ve kaçma eğilimi izleniyor.

Araştırma sonucuna göre 9 ayı geçen bilgisayar bağımlısı gençlerde depresyon oranı yüzde 84. Yaşları 13-18 arasında değişen 1041 gencin katılımıyla yürütülen araştırmanın raporu, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine adlı bilim bülteninde yayımlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24