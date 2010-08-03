İnternetin fazlası depresyona sokuyor

T24- Bilgisayar başında günde 5 saatten fazla zaman geçiremeye alışkın gençlerde 9 ay sonra klinik depresyon belirtileri gözleniyor.



Çin’deki bir araştırmayla bir kez daha onaylandı: İnternette günde beş saatten fazla zaman geçiren gençlerin depresyona yakalanma ihtimali, ortalama kullanıcılara kıyasla 1.5 kat daha yüksek.



NTV'nin derlediği habere göre, Notre Dame Tıp Okulu öğretim üyesi psikiyatrist Lawrence Lam tarafından Çin’de gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, günde en az 5 saatini bilgisayar başında ve ağırlıkla internette gezinerek geçiren gençler bağımlılık emareleri göstermeye ve sosyal iletişime ilgilerini yitirmeye başlıyor.

Günde ortalama 10 saatten fazla internet veya bilgisayar oyunlarıyla meşgul olan gençlerin durumuysa daha vahim. Bu gençlerin önemli bir bölümünde narkotik bağımlılığına benzer semptomlara rastlanıyor, bağımlılık 9 ayı geçtiğinde klinik depresyon belirtileri gözleniyor, aile ve arkadaşlardan sıkılma ve kaçma eğilimi izleniyor.

Araştırma sonucuna göre 9 ayı geçen bilgisayar bağımlısı gençlerde depresyon oranı yüzde 84. Yaşları 13-18 arasında değişen 1041 gencin katılımıyla yürütülen araştırmanın raporu, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine adlı bilim bülteninde yayımlandı.