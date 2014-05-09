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Yaşam
Deutsche Welle

İnternetin en tuhaf trendi

Küresel ağ, kimi zaman akla gelmedik garipliklerin hızla yayılmasına neden oluyor. Tozlu raflardan çıkarılan eski fotoğraflar, 'geçmişe dönüş' için kullanılıyor.

09 Mayıs 2014 19:05


Bıyıklı bir bebek, 30 yaşında bebek maması yerken, 3 yaşında küvetteyken... Miniklerin yapabildiklerini, yetişkinler de pek ala yapabiliyor. İster Hollanda isterse Finlandiya ya da New York'ta fark etmez, uyarlanmış çocuk fotoğrafları internette trendler arasında yer alıyor.

Grafik tasarımcısı Joe Luxton: "17 bin 889 takipçimiz var. Bu gerçekten çok. Hatta bu garip bir şey. Çünkü fotoğraflar internet için değildi. Aslında annemiz için hazırladığımız eğlenceli bir şeydi sadece."

Fotoğraf albümleri taranıyor

Eğlence işte burada başladı: Londra'ya 160 kilometre mesafedeki Sheepscombe'daki aile evlerinde. Joe ve Richard anneleri için bir Noel hediyesi arayışındaydı...

İki kardeş gizlice fotoğraf albümlerini taradı. Uyarlamak istedikleri on kare buldular.

Proje düşündüklerinden de pahalı oldu. Fotoğrafların hazırlanması aylar sürdü...

Richard Luxton: "Projenin tüm süreci oldukça karmaşık. Uygun kıyafet, aksesuar ve arka fon bulmanız gerekiyor. Ve tüm bunlar hazır olunca aynı yüz ifadelerini yapmanız gerekiyor ki bu çok zor."

'Çocukluktan uyarlanan fotoğraflar'

Bu hissi, Arjantinli fotoğrafçı Irina Werming'in modelleri de iyi biliyor. 'Back to the Future' fotoğraf serisinde internette en çok bilinen 'çocukluktan uyarlanan fotoğraflar' yer alıyor. Fotoğrafçı dört yıldır dünyayı gezerek, fotoğraflarıyla geçimini sağlıyor.

Susan Luxton: "Joe, küçükken ya hayvan kostümlerine bürünürdü ya da ben tekrar hamile kaldığımda, bebek olmak isterdi. Richard ile hastaneden döndüğümüzde, bir örtüye sarılıp, yatağa uzanarak bir bebekmiş gibi yapardı."

Aile için bir anda internette herkes tarafından görülmek tuhaf bir duygu... İki kardeş fotoğrafların devamına hazırlanıyor. Çünkü Joe ve Richard için çocukluklarını yeniden keşfedebilmenin daha güzel bir yolu bulunmuyor...

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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