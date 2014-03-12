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Dünya
Deutsche Welle

'İnternetin Düşmanları' açıklandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Dünya İnternet Sansürüyle Mücadele Günü'nde 'İnternetin Düşmanları' adlı listesini açıkladı. Eleştirilerin odağında ise iki ülke var.

12 Mart 2014 15:05


Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 'İnternetin Düşmanları' adı verilen listeyi açıkladı. Raporda, internet üzerinden bilgi paylaşımını engellemede merkezi rol oynayan 32 resmi merci ve kurum yer alıyor. Listenin başında ise gizli servislerinin izleme ve dinleme faaliyetleri nedeniyle son dönemde gündemden düşmeyen ABD ve İngiltere yer alıyor.

Örgütün açıkladığı raporda, bazı devletlerin gizli servisleri ve kurumlarının yanı sıra internet sağlayıcı şirketler ve gözetleme teknolojilerinin tanıtıldığı uluslararası fuarlar da yer alıyor.

ABD ve İngiltere'ye sert eleştiri

Raporda, ABD ve İngiltere'nin birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekiliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Yönetim Kurulu üyesi Matthias Spielkamp Berlin'de yaptığı açıklamada, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve İngiliz gizli servisi GCHQ gibi kurumların yürüttüğü geniş kapsamlı dinleme ve gözetleme faaliyetleriyle, internet kontrolündeki rollerinin Çin, Suudi Arabistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden çok daha büyük olduğunu ifade etti.

Matthias Spielkamp, kendi vatandaşlarına casusluk yapan bir yönetimin, diğer hükümetleri internette bilgi özgürlüğü konusunda daha dikkatli olunmasına zorlayamayacağını belirtti.

Rusya, İran ve Çin de listede

Örgütün 'İnternet Düşmanları' listesinde ayrıca Rus iç istihbarat servisi FSB, İran Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, Çin'de Pekin yönetiminin internet sansürü yönetmeliklerini hazırlayan internet kurumu, Etiyopya internet güvenlik kurumu INSA ve Türkmenistan Telekom kurumu da yer alıyor. Raporda tüm bu kurum ve resmi mercilerin görev sınırlarını aştıklarına yer veriliyor.

Örgüt ayrıca, vatandaşlarının temel haklarının korunması konusunda öncülük yapan demokratik ülkelere de atıfta bulunarak, her ne kadar Almanya ve Fransa’yı listeye almasa da Alman dış istihbarat teşkilatı BND ve Fransız gizli servisi DGSE’nin de internette gözetleme yaptığına ve Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA ile işbirliğine yer verdi.

Örgüt raporunda ayrıca gözetleme teknolojilerinin tanıtıldığı ISS World, Technology Against Crime ve Milipol gibi uluslararası fuarları, Suudi Arabistan, Etiyopya ve Belarus gibi baskıcı yönetimler, bu teknolojileri sunan Hacking Team, Gamma International ya da Blue Coat gibi şirketlerle buluşturduğu için listeye aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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