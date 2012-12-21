'İnternetin devlerinin gözü Türkiye'de'

Economist dergisinde, Türkiye'nin internet teknolojisindeki büyüme ele alındı.

"Çok sayıda genç, internet üzerinden alış veriş yapmak ve oyun oynamak istiyor; Türkiye'nin internet endüstrisinin neden kalabalık olduğunu anlamak zor değil" diyen dergi, genellikle Facebook üzerinden oynanan ve Orta Doğu ülkeleri için İslami ve kültürel uyarlamalarla sunulan oyunların kullanıcılarının önemli bir kısmının Türkiye'de olduğuna dikkati çekiyor.

Yazıda, 75 milyon nüfusunun yarısı 30'un altında olan ülkenin, Facebook üye sayısı açısından en büyük yedinci ülke olduğu da belirtiliyor.

Hâlihazırda oldukça kalabalık olan İnternet piyasasında ise, büyüme için hâlâ oldukça ciddi fırsatlar var dergiye göre.

Yabancı yatırımcıların dikkatini çeken internet firmaları arasında ise Peak Games,, Yemeksepeti, Markafoni ve Gittigidiyor gibi firmalar var.



Yabancı modellerin Türkiye uyarlamaları



Türkiye'nin büyük internet firmalarının çoğunun ortak yanı ise, yabancı iş modellerini alıp, onları Türkiye'ye uyarlamak.

Şimdiye kadar, yatırım yaptıkları şirketlerin öz sermayesinin çoğunu talep etmeden para yatıran yabancı yatırımcı bulmakta zorlanan Türkiye için bu durum değişmeye yüz tutmuş da olabilir, dergiye göre.

Yatırımcılara vergi indirimi öngören planların yürürlüğe girecek olması ise cesaret verici bir adım.

Economist'e göre, birçok yerde olduğu gibi burada da, yeni başlayan firmaların birçoğu başarılı olamayacak ve özellikle, moda ve günlük fırsat siteleri alanında büyük bir kalabalık söz konusu.