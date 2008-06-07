İnternetin "en tehlikeli" web siteleri

Dünyanın önde gelen güvenlik firmalarından McAfee tarafından yapılan araştırmaya göre, internette "surf" yapmak isteyenler için Hong Kong'a ait ve ".hk" ile biten siteler "en tehlikeli siteler" olarak belirlendi. Araştırmaya göre ".hk" ile biten tüm sitelerin yüzde 19,15'i "kullanıcılar için risk faktörü" taşıyor. Çin'e ait ".cn" ile biten sitelerin ise yüzde 11,76'sı kullanıcıların kişisel bilgilerine ya da bilgisayarlarına zarar verebilecek nitelikte.

Çin'i yüzde 7,72 ile Filipinler takip ediyor. Finlandiya'nın ".fi" ile biten siteleri yüzde 0,05 ile "en güvenli" alan olurken onu yüzde 0,13 oran ile ".jp" ile biten Japonya'ya ait siteler takip ediyor. Japonya'nın ardından 0,15 oranla Norveç geliyor.



Türkiye kaynaklı siteler



Araştırmaya göre Türkiye, yüzde 0,80 oranla 40'ıncı sırada yer alıyor. Bir başka anlatımla ".tr" uzantılı her bin siteden 8'i "kullanıcılar için risk" taşıyor. Türkiye, McAfee'nin geçtiğimiz yıl yayımladığı raporda 0,54 oran ile 50'nci sırada yer alıyordu.

Rapora göre, kullanıcı ve bilgisayarlar için "zararlı" içeriğe sahip site sayısı yaklaşık iki kat artış gösterdi. McAfee, geliştirdiği "SiteAdvisor" teknolojisi ile 265 ülkeden çeşitli uzantılara sahip yaklaşık 10 milyon adet yoğun trafiğe sahip siteyi inceliyor.



İncelemede sitelerin "adware", "spyware", "virüs", "spam", "pop-ups" (otomatik açılan sayfalar), tarayıcı hatalarını kullanma ya da diğer tehlikeli olarak nitelendirilen sitelere yönlendirilmesini derecelendiriliyor.

McAfee'nin araştırmasına göre geçtiğimiz yıl cep telefonu melodisi, ekran koruyucu gibi ücretsiz yazılım veren sitelerin büyük bölümünde, yazılımların içerisine gizlenmiş çeşitli "trojan atları" ve virüsler tespit edildi.

