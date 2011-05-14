'İnternetime dokunma' eylemine 600 bin katılacak

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer'in açıklaması internet kullanıcılarını tatmin etmedi. Sosyal ağlarda organize olan çok sayıda kişi çeşitli protestolar için harekete geçti. "İnternetime Dokunma" etkinliği kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurtdışında yapılacak protesto yürüyüşlerine yaklaşık 600 bin kişinin katılması bekleniyor.

Facebook'ta oluşturulan etkinlik sayfasında "herkese açık etkinlik" olarak belirtilen "İnternetime Dokunma" eylemine katılacağını bildiren kişi sayısı 594 bin 842 kişi oldu.

Etkinlik kapsamında 15 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin birçok şehrinde protesto gösterileri düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak protestoların, "İnternetin Ölüm Tarihi" olarak kabul edilen 22 Ağustos tarihine kadar yayılarak devam etmesi bekleniyor.

CNNturk'ten Semih Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre; Facebook sayfasında BTK Başkanı Acarer'in neden kullanıcıları tatmin etmediği şöyle açıklanıyor:

''Standart paketin bugünkünden bir farkı olmayacak'' açıklaması tatmin edici bir açıklama değildir. Burdan çıkarmamız gereken, standart paketin de 'en azından' bugünkü kadar yasak olacağıdır. Şu hali ile 12 bin alan adı yasak (bu da yaklaşık 60 bin siteye tekabül ediyor). Bugünkü hali ile aynı diyenler ayarları değiştiremeyeceklerini unutmasınlar lütfen. YouTube gibi bir örnek duruyor karşımızda. YouTube yasağında olduğu gibi DNS ayarlarıyla oynayarak yasaklı sitelere girmeyi planlayan kullanıcılar artık yasağı delemeyecek."

Yasakları protesto eylemine destek vermek için buraya tıklayıp açılan sayfadan katılacağım butonuna tıklamanız gerekiyor.

15 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek yasaklara yönelik protestonun İstanbul adresi Galatasaray Meydanı olarak belirlendi. İşte gösterilerin yapılacağı şehirler ve toplanılacak yerlerden bazıları.

İSTANBUL için;

Yer: İstiklal Caddesi Girişi

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=172385696149350

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ANKARA için;

Yer: Sakarya Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=223821147633841

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İZMİR için;

Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Sevinç Pastanesi Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=202179733154246

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BURSA için;

Yer: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Nilufer Kent Konseyi Önu

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=198423826866687

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ESKİŞEHİR için;

Yer: Adalar Migros Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=107132342708651

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ÇANAKKALE için;

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=180649838653632

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KOCAELİ için;

Yer: Merkez Bankası Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=168653866525783

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KIRKLARELİ için;

Yer: Kırklareli İstasyonaltı Konser Alanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=213894551963403

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MERSİN için;

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Zaman: 15 Mayıs pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=148101428592631

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ADANA için;

Yer: Atatürk Parkı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=219470538080154

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ANTALYA için;

Yer: Selekler Çarşı Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=117887741626980

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KÜTAHYA için;

Yer: Evkur Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=169294919793771

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KONYA için;

Yer: Eski Fuar Meydanı (Kültür Park)

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=107172669370005

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DENİZLİ için;

Yer: Çınar Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=196978003680668

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ELAZIĞ için;

Yer: Öğretmen Evi Önü (Gazi Caddesi)

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=112831035467003

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KAYSERİ için;

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=182663145118957

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ISPARTA için;

Yer: Belediye İşhanı Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=143806285690577

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GAZİANTEP için;

Yer: Yeşilsu Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=122216294524667

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AFYON için;

Yer: Demiryalayan Türbesi Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=208414425859707

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MALATYA için;

Yer: Postane Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=143996595673199

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HATAY için;

Yer: Uğur Mumcu Bulvarı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfas: http://www.facebook.com/event.php?eid=207629695926360

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GİRESUN için;

Yer: Gazi Caddesi , Debboy Mevkii

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=100430203380283

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KÖLN için;

Yer: Kölner Dom Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-13:00

Etkinlik Sayfasıı: http://www.facebook.com/event.php?eid=186807891367343

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SAMSUN için;

Yer: Atatürk Heykeli

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=208879649132714

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AYDIN için;

Yer: Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=172540079468084

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ORDU için;

Yer: Atatürk Parkı Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=172289776161574

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ZONGULDAK için;

Yer: Madenci Anıtı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=186898934691523

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MUĞLA için;

Yer: Sınırsızlık Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=182834908434502

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DİYARBAKIR için;

Yer: Sanat Sokağı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=219027108108564

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BODRUM için;

Yer: Bodrum Kalesi Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası : http://www.facebook.com/event.php?eid=210465635640213

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AMSTERDAM için;

Yer: Dam Meydanı

Zaman: 15 Mayıs Pazar-13:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=221294297881477

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VİYANA için;

Yer: Stephansplatz

Zaman: 15 Mayıs Pazar-13:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=209035252464307

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TRABZON için;

Yer: Cumhuriyet Caddesi (TEDAŞ Önü)

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=216105981752191

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SİVAS için;

Yer: Mevlana Caddesi

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=202012603173484

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VAN için;

Yer: Belediye Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=219748484704315

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DÜZCE için;

Yer: Anıtpark

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=209458302417798

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UŞAK için;

Yer: Belediye Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/group.php?gid=49929068969&v=wall

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ARTVİN için;

Yer: Bibak Önü

Zaman: 15 Mayıs Pazar-14:00

Etkinlik Sayfası: http://www.facebook.com/event.php?eid=195610773817166

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Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için: http://www.facebook.com/event.php?eid=152334771499561



İmza.la kampanyası

İmza.la sitesi "22 Ağustos İnternet Darbesine HAYIR!" başlığı altında internette bir imza kampanyası başlattı. İmza metninde "Kurbağayı, normal sıcaklıkta bir suyun içine koyarsanız, tehlikeden habersiz keyfine bakar. Sonra suyun sıcaklığını yavaş yavaş artırırsınız. Kurbağa hâlâ tehlikeden habersizdir. Hatta sıcaklığın da etkisiyle hafif uyuşur. Su yeterli sıcaklığa geldiğinde kurbağa artık haşlanmaya başlamıştır. Ve o kadar uyuşmuştur ki, sıçrayıp kazandan kaçacak dermanı da kalmamıştır. Zaten haşlandığının da farkında değildir artık…" denilerek kullanıcılar kampanyaya katılmaya davet edildi. Şu ana kadar 18 bin 391 kişi "22 Ağustos İnternet Darbesine HAYIR" dedi.

http://imza.la/22agustos/



İhbarweb'i ihbar et

İnternette yayılan bir başka harekette web sitelerinin ihbar edilmesini kolaylaştıran ihbarweb sitesinin bizzat ihbarweb'e şikayet edilmesi yönünde gelişiyor. Ayrıca BTK'nın sitesi de aynı yolla ihbar ediliyor. Aşağıdaki linke giderek, yine aşağıdaki linki ihbar edebilirsiniz.

http://www.ihbarweb.org.tr/ihbar.php?subject=1