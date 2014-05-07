'İnterneti gizli servislerin elinden kurtarın'

Re:publica konferansı bu yıl yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla yapılıyor. Organizatör Markus Beckedahl açılış konuşmasında, "İnterneti suç örgütüne dönüşen gizli servislerin elinden kurtarmaya" çağırdı. Beckedahl, istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini ifşa eden eski ABD'li gizli servis mensubu Edward Snowden'a Almanya'ya sığınma hakkı tanınmasını istedi.

Berlin Senatosu'ndan Sosyal Demokrat Parti üyesi (SPD) Björn Böhning de konuşmasında, internet üzerinden gözetleme faaliyetlerini öne çıkardı. "İster özel isterse kamu kaynaklı olsun, gözetlemeye hayır" diyen Böhning, "duvarları yıkabilmek için hangi adımların atılması gerektiğini tartışmaya" çağırdı.

350 dolayında sunum ve forumun düzenlendiği etkinlikte siyasi gündemin yanı sıra "internet kültürü", sanal kimlikler ve medyanın geleceği gibi başlıklar ele alınıyor.

Re:publica ilk kez 2007 yılında "blogcu konferansı" olarak düzenlenmişti. Etkinlik bu yıl 8'inci kez yapılıyor. Siyaset ve ekonomi dünyasının giderek daha fazla ilgisini toplayan konferansa, bu yıl Daimler ve Microsoft gibi büyük holdingler sponsor oldu.

Organizatör Beckedahl, "Her geçen yıl daha da büyüyen konferansın artan giderlerini ancak sponsorların desteğiyle karşılayabiliyoruz" dedi.