-İNTERNETİ EN ÇOK E-POSTA İÇİN KULLANDIK ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - İnternet Türkiye'de geçen yıl en çok ''e-posta gönderme/alma'', ''sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj'', ''Facebook, Twitter, Chat, MSN, Skype aracılığıyla anlık ileti'' gönderme için kullanıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2010 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, kırsal bölgelerdeki hanelerde bilgisayar sahipliği, geçen yıl Türkiye geneli ve kentsel bölgelere paralel bir artış trendi izledi ve 2004 yılında yüzde 4 seviyelerindeyken geçen yıl yüzde 24'e yükseldi. 2010 yılı sonuçlarına göre erkeklerde bilgisayar kullanım oranı yaklaşık yüzde 53, kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti. İnternet kullanan erkek oranı yaklaşık yüzde 52, kadın oranı ise yüzde 32'ye ulaştı. Türkiye'de geçen yıl internet sırasıyla ''e-posta gönderme/alma'', ''sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj gönderme, anlık ileti gönderme (Facebook, Twitter, Chat, Msn, Skype kullanarak başkaları ile gerçek zamanlı yazışma)'', ''çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme'' ve ''mal ve hizmetler hakkında bilgi arama'' amaçlarıyla kullanıldı. İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 15 seviyelerinde gerçekleşti. İnternet üzerinden alışverişte yüzde 24,3 ile giyim ve spor malzemeleri, yüzde 23,8 ile elektronik araçlar (cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı, video), yüzde 20,3 ile kitap, dergi, gazete yer aldı. Bireylerin internet üzerinden bahis, at yarışı, piyango veya şans oyunları oynama oranı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. İnternet hizmetleri konusunda şikayetlerin yüzde 26'sı hizmet kalitesi, yüzde 24'ü fatura, yüzde 16'sı ise tarifelerle ilgili oldu. Türkiye'de geçen yıl itibariyle yaklaşık 8,7 milyon internet abonesi bulunurken, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artan ADSL abone sayısı yaklaşık 6,6 milyona yaklaştı. Öte yandan Temmuz 2009'da 3G hizmetlerinin yetkilendirilmesinin ardından mobil genişbant internet kullanıcı sayısı geçen yıl sonu itibariyle yaklaşık 1,45 milyona ulaştı. Serbestleşmenin ardından hizmet sunmaya başlayan alternatif operatörler, 2010 yılı sonu itibariyle pazardan yüzde 6,3 pay aldı. TTnet'in ise 2009 yılında yüzde 85 olan pazar payı 2010 yılında yüzde 71'e geriledi. 3G yetkilendirmelerinin ardından sunulmaya başlanan mobil genişbant internet hizmetlerinin pazar payı ise bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 17 seviyelerine ulaştı. -''ORTAK BAZ'' YÖNETMELİĞİ SON AŞAMADA- Geçen yıl 3G ihalesinin gerçekleştirildiği 2009 yılına göre yatırım miktarında düşüş yaşandı. Sabit telekomünikasyonda 1 milyar, mobil sektörde ise 2,6 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. 2010'da mobil trafik miktarında belirgin bir artış yaşandı. 2009 yılında 108,1 milyar dakika olan mobil trafik geçen yıl yüzde 17 oranında artarak yaklaşık 126 milyar dakikaya ulaştı. Toplam trafiğin yüzde 16'sını oluşturan sabit trafik ise önceki yıla kıyasla yüzde 4 oranında azalarak 23,6 milyar dakikaya düştü. 2006 yılında toplam trafiğin yüzde 46'sını oluşturan sabitten sabite doğru trafik, geçen yıl toplam trafiğin yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu. Türkiye'de mobil abone sayısı geçen yıl 61,8 milyona ulaştı. 3G abone sayısı ise aynı dönemde 19 milyonu geçti. Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 31'i faturalı, yüzde 69'u ön ödemeli hat kullandı. Geçen yıl GSM işletmecilerinden Turkcell'in pazar payı yüzde 54.2, Vodafone'un yüzde 27 ve Avea'nın yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Özellikle genç nüfus arasında yaygın olarak kullanılan SMS, GSM operatörlerinin teşvik edici kampanyalarıyla hızlı bir artış trendi yakaladı. SMS sayısı geçen yıl 148 milyarı geçerken, MMS sayısı 120 milyonda kaldı. Mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olarak aylık ortalama kullanım süresini ifade eden MoU değerlerine bakıldığında, Türkiye'de geçen yıl ortalama aylık mobil kullanım süresi 218 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye, bu değer ile mobil kullanım süresinde Avrupa üçüncülüğünü geçen yıl da korudu. /* Ülke MoU (dakika) ------------ -------------- Fransa 248,8 İrlanda 248,7 Türkiye 218 İngiltere 179 İspanya 158,2 */ Öte yandan raporda, geçen yıl kamuoyu görüşüne açılan ortak baz istasyonu anten tesisinin kullanımına yönelik yönetmelik taslağına son şeklin verilme aşamasına gelindiği ifade edildi. Taslakta, elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleriyle görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite yaratılması amacıyla hücresel sistemlere ait anten tesisinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkan tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi. -EN ÇOK FATURA ŞİKAYET EDİLDİ- Sabit abonelerin geçen yılın ilk 6 aylık döneminde en çok aradıkları kısa numara 163 Telekom Borç Sorma olurken, bunu 121 Telefon Arıza, 11818 AssitTT Bilinmeyen Numanlar Servisi, 11811 Türk Telekom Rehber ve 112 Acil Servis izledi. Alternatif işletmeciler aracılığıyla görüşme yapan kullanıcı sayısı geçen yıl birinci çeyrekte toplam 1 milyon 156 bin 274 kişiyken, ikinci çeyrekte bu rakam 1 milyon 324 bin 22 olarak gerçekleşti. Operatörlere gelen şikayetlerde, sabit abonelerden yüzde 37'si fatura, yüzde 20'si tarife paketleri, yüzde 15'i ise hizmet kalitesiyle ilgili şikayette bulundu. Mobil sektörde ise şikayetlerin yüzde 23'ü fatura, yüzde 22'si tarife paketleri, yüzde 17'si kampanyalarla ilgili oldu. Raporda ayrıca geçen yıl BTK'ya gelen tüketici şikayetlerine de yer verildi. Buna göre şikayetlerin 3 bin 345'i abonelik hizmetlerine yönelik olarak gerçekleşti. Şikayetlerin dağılımı şöyle: /* Konu Sayı --------------------- ------- Abonelik Hizmetleri 3345 Baz İstasyonları 530 Diğer 49 Fatura İtirazı 419 İnternet Hizmetleri 545 İthalat 4 Kurum ile ilgisiz 637 Dilek-Öneri 19 Tarife 820 Teşekkür 27 TİB (5397 ve 5651 sayılı yasa) 66 Numara Taşınabilirliği 253 3G 97 TOPLAM 6911 */