‘İnterneti bilmiyorum’

Milyonların hayran olduğu şarkıcı-oyuncu Hilary Duff, tam bir teknoloji özürlüsü çıktı!



Hilary, iş bilgisayar kullanmaya gelince çok gerildiğini; çünkü bir türlü teknolojiye alışamadığını belirtiyor.



21 yaşındaki şarkıcı - oyuncu Hilary Duff eğer internette bir işi varsa, erkek arkadaşı Mike Comrie’den yardım aldığını söylüyor: “Çok yavaş bilgisayar kullanıyorum. Beni bilgisayarın başında görmeniz lazım. İnternet özürlüyüm resmen. Eğer bakmam gereken bir şey varsa mutlaka Mike’tan yardım alıyorum.”

