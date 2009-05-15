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‘İnterneti bilmiyorum’

Milyonların hayran olduğu şarkıcı-oyuncu Hilary Duff, tam bir teknoloji özürlüsü çıktı!

15 Mayıs 2009 03:00

Milyonların hayran olduğu şarkıcı-oyuncu Hilary Duff, tam bir teknoloji özürlüsü çıktı!

Hilary, iş bilgisayar kullanmaya gelince çok gerildiğini; çünkü bir türlü teknolojiye alışamadığını belirtiyor.

21 yaşındaki şarkıcı - oyuncu Hilary Duff eğer internette bir işi varsa, erkek arkadaşı Mike Comrie’den yardım aldığını söylüyor: “Çok yavaş bilgisayar kullanıyorum. Beni bilgisayarın başında görmeniz lazım. İnternet özürlüyüm resmen. Eğer bakmam gereken bir şey varsa mutlaka Mike’tan yardım alıyorum.”

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