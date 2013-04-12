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Yaşam

İnterneti, aç susuz kalmaya tercih ediyorlar

Yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de yaşayan insanların büyük bir çoğunluğunun en büyük korkuları internetsiz bir yaşam

12 Nisan 2013 15:20

İngiltere'de yapılan son bir araştırma insanların büyük çoğunluğunun, internetsiz kalmak yerine susuz ve ısınmasız kalmayı tercih ettiğini ortaya çıkardı.

 Avrupalı Infosecurity Europe şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, yüzde 40’a yakın insan internete girememe halinde büyük stres yaşayacaklarını söyledi.

Taraf gazetesinde yer alan Daily Mail'in haberine göre, susuz kalmayı veya televizyon seyredememeyi internetsiz bir yaşama tercih eden katılımcılar, en büyük korkularının internetsiz bir yaşam olduğunu ifade etti.

Araştırmayla birlikte geçen yıl yüzde 17 olan internet bağımlılığın, bu yıl yüzde 40’a yükseldiği belirtildi. Ankete katılan 1000 kişiden 250 kişi ise internetsiz olmaya ancak bir gün dayanabileceklerini söyledi.

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