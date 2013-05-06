İnternethaber sitesi 13 yaşına girdi

İnternet haber sitesi internethaber.com'un kuruluşunun üzerinden 13 yıl geçti.

Gazeteci Hasan Cemal, Ruşen Çakır, Mehmet Altan, Fatih Altaylı, Mehmet Barlas, Aslı Aydıntaşbaş, Cüneyt Özdemir, Mustafa Karaalioğlu, Candaş Tolga Işık, Ayşenur Arslan, İsmail Küçükkaya, Nihal Bengisu Karaca, Sedat Ergin, Reha Muhtar İnternethaber'in 13. yılı için yazdı.





MEHMET BARLAS: "İnternethaber bir yaşına daha bastı"

Hadi Özışık’ın “İnternethaber.com”u da o günlerde siber alemde dünyaya gözlerini açtı. Hemen ilk yazarlarından biri olmayı kabul ettim.

O dönemde bilgisayarla şimdiki gibi haşır neşir olmadığım için, yazılarımı Hadi Özışık’a fakslardım.

Bu şekilde ben de “Pijamalı gazeteciler” dünyasına girdim.

Günü saati olmayan, gece yarısı bile haber yapılan bir dünyaydı bu.

(...) Hadi Özışık siberyadaki ağırlığınıgiderek artırdı. İnternet medyasındaki sitelerinin sayısı arttı. Örneğin şu anda gazeteci olup da “Gazeteciler.com”u açmadan güne başlamak pek mümkün değil.

Zaman böyle işte…

Nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz.

“Gelecek” diye baktığınız zaman dilimi bir bakıyorsunuz “Dün” olmuş.



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FATİH ALTAYLI: Etkisi pek çok gazetenin üzerinde

Aynı dönemde bir kaç "Akıllı" gazeteci geleceği gördü ve internet gazeteciliğine başladılar. En bilinen öncü Ufuk Güldemir'di. Habetürk'ü kurdu.

Bir internet sitesinin gücü üzerine attığı temellerle bir televizyon oluşturdu. Biz de o internet sitesinin temeli üzerine birgazete oturttuk. O temel bugün 2 televizyonu ve gazeteyi taşıyor.

Bir diğer akıllı adam Hadi Özışık'tı. O da İnternethaber'le girdiği bu yolda ilk "İnternet medya grubunu" kurdu. Bugün 60 kişiye iş veriyor, milyonlarca dolarlık bir bütçe ile pek çok gazete ve televizyondan daha ciddi bir gazetecilik yapıyor. Etkisi de pek çok gazetenin üzerinde.

Şimdi diyorlar ki, "İnternet gazeteciliği bitirecek"

Tam aksine.

İnternet gazeteciliği bitirmiyor, güçlendiriliyor.

Belki bir gün matbaacılığı bitirir ama gazeteciliği bitirmek bir yana güçlendirir.



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HASAN CEMAL: İyi ki internet medyası varmış!



2000 yılı Mayıs ayında ‘internet medyası’na ilk kez adım atan ve onunla bir ilke imza atan biri daha vardı: Hadi Özışık.

Ufuk’un Habertürk’üyle birlikte 5 Mayıs 2000 tarihinde İnternethaber’i yayın hayatına başlıyordu.

Kars’tan İstabul’a gelen alaylı bir gazeteci Hadi Özışık. Gazetelerde ve televizyon kanallarından çalıştıktan sonra, 28 Şubat sürecinde bir süre bu ülkede çoğu gazetecinin başına geldiği bir süre işsiz kalıyor. Gazetecilik dışında başka işi olmuyor.

Bir gün interneti keşfediyor.

Cebindeki 340 dolarıyla bir domain alıp İnternethaber’in temeline harç atmaya başlıyor. 13 yıl önce iki kişiyle başladığı yolculuğuna bugün 60 kişiyle 8 internet sitesinde birden devam ediyor.

Geçen gün kendisiyle sohbet ederken, “İnternet gazeteciliği yaparak kendimi Türkiye’nin en özgür gazetecisi sayıyorum” dedi Hadi Özışık.

(...) İnternethaber’in 13. kuruluş yıldönümünü kutlarken ben de, 45 yıllık bir basın emekçisi olarak, “İyi ki internet medyası varmış!” diyorum kendi kendime...

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ASLI AYDINTAŞBAŞ: Erken kalkan yol alır!

"Hiçbir şey yokken, İnternet Haber vardı" diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz.

Hadi Özışık liderliğindeki İnternet haber ve Gazeteciler.com siteleri, sanal medya aleminin ilk göz ağrılarından.

İnternet haberciliğinin hala üç cümlelik dedikodu sitelerinden ibaret olduğu yıllarda, Hadi ve arkadaşları, İnternet'in de ciddi bir haber alma mecrası olabileceğini kanıtlamak için kolları sıvadı.

Çıkardıkları ürün, hem hızı ve haber akışı, hem de editoryal seçimleri yüzünden kısa zamanda İnternet okurunun da teveccühünü kazandı.

Bugün 'tık'larla sabitlenen bu başarı, Türkiye'de İnternet haberciliğinin ilk yıllarında Hadi ve arkadaşlarının gösterdiği inat, sebat ve vizyon sayesinde oldu.

İnternet haber, benim de günlük haber trafiğim içinde mutlaka yollarımın kesiştiğiduraklardan biridir.

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RUŞEN ÇAKIR: Habere ulaşmada tercih edilen ilk mecra



Gazeteciliğe yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan benim kuşağımın gazetecileri kısa süre içinde pes edip muhafazakârlaştık ve yeniliğin hep aynı kalıplar içerisinde kalıp, sadece içeriği değiştirtirmekle mümkün olduğu yanılgısına kapıldık. Öyle ki 1990 başlarında ortaya çıkan özel televizyon kanallarında habercilik yapmayı tercih eden meslektaşlarımızı bile küçümsedik.



Benzer bir şekilde benim kuşağım, internet devrimini de anlamakta epey zorlandı, sonradan “sosyal medya” adını alacak olan olgunun, haberleşmede birinci sırayı alacağını ve diğer mecraları yıkıp geçeceğini öngörmedi veya kabullenmek istemedi.



Bu nedenle, birbiri peşisıra ortaya çıkan habercilik yapma iddiasındaki bazı internet sitelerinin yine büyük bir hızla ortadan kaybolmaları, benim kuşağım tarafından keyifle izlendi. Halbuki bu tür iniş çıkışlar son derece doğaldı.



Nitekim kısa bir süre sonra işler rayına oturdu ve benim kuşağımın da dahil olduğu, bu ülkede habercilik yapma iddiasındaki hemen hemen herkesin habere ulaşmada tercih ettiği ilk mecra internet oldu.



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MUSTAFA KARAALİOĞLU: Marka ve sorumluluk

Konvansiyonel medya bu değişimi yaşarken Türkiye’de internet üzerinden yeni medya girişimleri de hızla gelişti ve büyüdü. Yeni teknolojinin sunduğu yüksek imkanlar medyada yeni markaların oluşmasına yol açtı.

İnternethaber bu girişimler içinde kendi alanında ilklerin arasına girmeyi başardı. Bununla birlikte, internet sektöründeki rekabette de etkili bir marka haline gelmeyibaşardı. Sürekli gelişen, yenilenen ve yaratıcı fikirlerle farklılaşan bir marka…

İlklerin arasında olmak ve yıllar içinde hem ayakta kalmak hem de gelişmek sektörün geleceği açısından büyük imkanları barındırmak da demektir. Aynı zamanda sorumluluğun da artması demektir…



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SEDAT ERGİN: İnternet haberciliği üzerine

Her yeniliğin başlangıç dönemlerinde belli bir kargaşanın yaşanması kaçınılmazdır. Hukukiçerçevenin oturması, geleneklerin yerleşmesiyle birlikte bu sorunların da aşılması beklenmelidir. Bu açıdan belli bir mesafe alınmıştır ama yeterli değildir.

“İnternethaber.com”, Türkiye’de gazeteciliğin bu yeni serüveninde iki nedenle önem taşıyor.

Bunlardan birincisi, bu sektörün ilklerinden biri. Tam 13 yılı geride bırakmış olması müesseseleşme açısından hiç de yabana atılacak bir süre değil.

İkincisi, bu mecraya belli bir düzeni getirme, kuralları yerleştirme gayreti içinde olansayılı markalardan biridir.

Bu çerçevede internet gazeteciliğinde Türkiye’deki öncü isimlerden biri olan Hadi Özışık’ın bu alandaki sorunlarla ilgili bir farkındalığın oluşması, ayrıca bu mecranın yazılı basın ve televizyonla eşit bir statü kazanması için sarf ettiği çabayı yakından uzun bir zamandır yakından izliyorum.

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NİHAL BENGİSU KARACA: Haber TV ve gazeteden önce İnternet Haber'de

Yeni imkanların belirdiği ve fakat değerli olanın istismar edenle aynı kulvarda aynı hizada yer almak zorunda kaldığı bu yeni medyada, internet haber ve benzeri birkaç medya sitesi, sözkonusu keşmekeş içinde giderek daha fazla umut vaat ediyor.



Pek çok haber, gazeteden onlarca, televizyondan dakikalarca önce internethaberde oluyor.

Sadece hızı değil, konuyu ele alma şekli, haberi görme biçimiyle ana akım medyayı tahkim etme potansiyeli taşıyor.

İlgiyle izliyoruz. 13 yaşına giren internet haberi kutluyor, yeni yaşının uğur getirmesini diliyorum



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REHA MUHTAR: Benim sadık yarim İnternethaber

İnternet Haber 13. Yılını kutluyor… “Düşüncenin çoğaldığı” yerdir İnternet Haber…

Düşüncenin özgürleştiği, farklı fikirlerin yeşerdiği, ‘büyük’ sıfatı aldırılmayan ‘değerli’insanların hayatiyet bulabildiği mecranın adıdır İnternet Haber…

İnternet Medyası budur… 13.Yılını kutlayan İnternethaber de bunu birkaç öncüsündenbiri…

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SERDAR TURGUT: Medya okur yazarlığı ve İnternethaber

Bir boşluk var. Bu boşuluğu en iyi 5 mayıs 2013 tarihinde 13’üncü yayın yıldönümünü kutladığını öğrendiğim internet haber sitesi dolduruyor. Bu site hergün yaptığı yayınlarla dünyada yeni olan bir sosyal bilim dalını, medyada okuryazarlıkkavramını Türkiye’ye getirdi.

Hangi haber neden verildi, hangi koşullarda yazıldı bu yorumun asıl anlamı nedir, söylemi neden böyle, medyadaki güç ilişkileri yapılan yorumlara verilen haberlere nasıl yansıyor gibi Amerika'nın ünlü üniversitelerinde okutulmaya başlanan medya okuryazarlığı derslerinin konusu olan meseleler her gün internet haberin doğal çalışma alanını oluşturuyor.

Bu nedenle bu sitenin demokrasimizin işleyişi açısından çok önemli işlevi olduğunu düşünüyorum ve nice verimli yıllar diliyorum.

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MEHMET ALTAN: İnternet yeni çağın omurgası

Bir çağ bitiyor, bir çağ başlıyor.

Birçok derinden ve temelden değişirken medya da bundan nasibini almakta.

Yazılı basın yavaş yavaş eski ve uzun egemenliğini yitirirken, internet sağlam adımlarlakendi yeni sarsılmaz iktidarını oluşturuyor.

Fransız sosyolog Alain Touraine 21. yüzyılın dört belirleyici özelliğinden birinin de internetolduğunu vurguluyor.

Gerçekten de İnternet bu yeni çağın omurgası oluşturmakta...

İnternethaber'in 13. yıl dönümü bu yeni çağın bizdeki iz düşümü sayılabilir.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Az sayıdaki başarı öyküsünden biri

İnternet Haber 13 yaşına giriyor.

Sanki o kadar olmamış gibi ama öyleymiş.



Biz Akşam Gazetesi olarak son aylarımızı “yeni medya –digital dünya” adaptasyonuna ayırdık. Tam entegrasyon için yoğun çaba içindeyiz. Yaptığım çok sayıda görüşmede "Yeni Dünya’da neler olduğunu anlamak isterken karşılaştığım az sayıdaki başarı öyküsünün başında İnternet Haber geliyor.



Aslında Yeni Dünya’yı kavrayan, çözümleyen çok sayıda kişi ve kurum var ama onu aynı zamanda ticarileştirebilen, ekonomisini oluşturabilen örnekler çok az.



İnternet Haber bunlardan birisi.

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CÜNEYT ÖZDEMİR: Utanç atmosferinde bir oksijen tüpü

Böyle bir ortamda düzgün bir yayıncılık yapmak kolay bir iş değil.

Bunu emin olun en iyi benim veya Hadi Özışık gibi internet girişimcileri biliyorlar. Sadece yayıncılık yapmak yetmiyor bir de etrafınızdaki önyargılarla, mesleği bir tık uğruna nekrofil düzeyine götürecek ilkesiz insanlarla mücadele etmek zorundasınız.



Üstelik bir de para kazanmak kazandığınız paranın vergisini vermek reklam almak gibi pek çok gazetecinin aklının ucundan geçmeyen işleri de öğrenmeniz ve harfiyen uygulamanız gerekiyor.



Türkiye’de günün birinde internet gazeteciliğinin tarihi yazılırsa emin olun internethaber alanının öncülerinden biri olarak anılacak.



Hadi Özışık ve ekip arkadaşları sadece bir internet sitesi yaratmadılar o siteyi farklı sitelerle desteklediler, büyüttüler ve en önemlisi yerelleştirdiler.

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CANDAŞ TOLGA IŞIK: İyi ki varsınız, iyi ki doğmuş İnternethaber

İnternet medyası müthiş bir hızla büyürken, hiç kuşku yok ki Türkiye’de bu işin bayraktarlığını Hadi Özışık ve rahmetli Ufuk Güldemir yaptı.

Hadi Özışık’ın 13 yıl önce kurduğu internethaber bu alanda var olmak isteyen birçok gazeteci ve girişimci için ilham kaynağı oldu. İnternethaber grubunun ortaya koyduğu ilkeli, temiz ve tarafsız yayıncılık internet medyası için bir referans teşkil etti.

Kolay iş değil.

Özışık’ın işsiz bir gazeteci olarak çıktığı bu yolda bugün kendi mecrasının en önemli markası haline getirdiği siteleri neresinden bakarsanız bakın bir başarı hikayesi...

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AYŞENUR ARSLAN: Sahiden 13 yıl mı olmuş!

Sahiden 13 yıl mı olmuş!

Mütevazı ve hatta hobi denebilecek bir girişimle başlayan İnternet Haber 13 yaşına basmış. Ve bu süre içinde sadece kendisini değil internet medyasını da büyütüp güçlendirmiş.

Medyanın / haberin geleceği internette.

İnternet Haber’e geleceğe yolculukta (artık) küresel başarılar diliyorum.

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