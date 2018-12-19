İnternete yeni zamlar kapıda

AKN’siz tarifelere yüzde 100 zam yapan Türk Telekom, toptan hat kiralama bedelini de yüzde 66 artırdı. Operatörlerin yüzde 86 zam yapacağı ifade ediliyor.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre adil kullanım kotasız (AKN) internet paketlerine geçen hafta yüzde 100'ün üzerinde zam yapan Türk Telekom (TT), diğer operatörlere sunduğu toptan hat kiralama bedelini de yüzde 66 civarında artırdı. TT'nin yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörler de artan maliyetleri müşterilerine yansıtmak zorunda kalacak.

Böylece yılbaşında hizmete sunacakları AKN'siz internet paketlerinin fiyatlarına zam yapacaklar. TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, TT'nin yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdığını belirterek, “Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak” dedi.

"Yüzde 86 zam demek"

Durmuş, “Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek” dedi.