İnternete Ramazan bereketi geldi

T24 - Ramazan ayının ilk 10 gününde internet kullanımında ciddi artış yaşandı. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, ramazan ayında internet kullanımının arttığını ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde değişiklikler yaşandığını kaydetti.



Yılmaz, ramazanda internet kullanım alışkanlıklarına ilişkin toplantıda, TTNET'in ramazan ayının ilk 10 gününü ele alarak ortaya koyduğu sonuçlara göre ramazanda internet kullanımında artış yaşandığını ve internet trafiğinin yoğun olduğu saatlerin değiştiğini belirtti.



Ramazandan önceki günlerde TTNET abonelerinin interneti en yoğun kullandığı zaman dilimleri gün içinde 14.00-16.00 ve akşamları 21.00-23.00 arası olarak öne çıkarken, ramazanla birlikte internet trafiğinin 15.00-17.00 saatleri arasında yoğunlaştığını ifade eden Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, 15.00-17.00 saatleri arasındaki trafikte, ramazan öncesine göre yüzde 18'lere varan artış yaşandı.



Haftaiçi veri kullanımında, ramazan öncesine göre artış yüzde 7 olarak gerçekleşirken, gündüz saatlerindeki artış yüzde 10'a ulaştı. Haftasonu veri kullanımında ise ramazan öncesine göre yüzde 8,7'lik bir artış yaşandı. Haftasonu gündüz saatlerinde veri kullanımındaki artış yüzde 10,9 oldu.



Ramazan ayında veri kullanımının en fazla olduğu gün haftaiçi cuma, haftasonu cumartesi olarak öne çıktı. Ramazan öncesinde haftaiçi internete en çok ilgi gösterilen gün perşembeydi.



İnternet aracılığıyla sunulan eğlence içeriklerine ilginin de arttığını gösteren verilere göre, ramazanda video izleme oranı yüzde 6,5 oranında artış gösterdi. Dosya paylaşımı ve indirmedeki artış ise yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

Facebook'a ilgi yüzde 10,3 arttı



Tahsin Yılmaz, ramazan ayında sayfa tıklamalarında yaşanan artışın yüzde 17,7 olduğuna işaret ederek, bunun, TTNET kullanıcılarının ramazan ayında internette daha fazla sörf yaptığı anlamına geldiğini belirtti.



Yılmaz'ın aktardığı verilere göre, Facebook'a ilgi ramazan ayında yüzde 10,3 oranında artarken, bu ay için internette en fazla yapılan ilk 3 aktivite video izlemek, internette sörf yapmak ve sosyal ağlara girmek şeklinde sıralandı.



Ramazan ayında internet trafiğindeki artış illere göre de farklılık gösterdi. Ramazanla birlikte internete ilgisi en çok artan il, yüzde 12,6 oranındaki trafik artışıyla Çanakkale olurken, onu yüzde 12,1 oranıyla Edirne, yüzde 12 oranıyla Sinop izledi.



