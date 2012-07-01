İnternete indirim geliyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Telekom'un DSL internet hizmetlerinde indirim öngören tarife değişikliği ve yeni kampanya teklifini onayladı.

Alınan bilgiye göre, Türk Telekom tarafından toptan seviyede DSL internet tarifelerinde yapılacak değişiklikle, yüksek hızlı DSL paketlerinde yüzde 13'e varan oranlarda indirim öngörülüyor.

Ayrıca başlatılacak yeni kampanya ile yüksek hızlı DSL paketlerinden hizmet alan abonelere yüzde 15'e varan oranlarda ilave indirim yapılacak.

Türk Telekom tarafından uygulanacak olan tarife değişikliği ve kampanya toptan olarak internet servis sağlayıcılarını kapsıyor. Ayrıca Türk Telekom, yüksek hızlı DSL paketlerine kazandıracakları her abone için belirli şartları sağlayan internet servis sağlayıcılarına 50 ile 150 lira arasında katkı sağlayacak.

Türk Telekom'un tarife değişikliği ve kampanyası kapsamında yapılan indirimlerin, internet servis sağlayıcıları tarafından, yüksek hızlı internet hizmeti alan kullanıcılara yansıtılması bekleniyor.

Böylece yüksek hızlı internet hizmeti alan vatandaşlar hızlı interneti daha uygun fiyatlarla kullanabilecek.