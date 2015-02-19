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Bilim / Teknoloji

İnternette sörf daha hızlı hale geliyor

İnternet taramalarını hızlandırması beklenen HTTP/2 protokolü onaylandı

19 Şubat 2015 19:14

Her internet adresinin başına gelen HTTP'nin 2'nci sürümüne geçiş gerçekleştiğinde internette sörf daha hızlı hale gelecek.

HTTP/2'ye geçiş gerçekleştiğinde son 15 yıldır gerçekleşen ilk büyük güncelleme de hayata geçmiş olacak

BBC'nin haberine göre, IESG kısa adlı İnternet Mühendisliği Yönetim Grubu'nun üst düzey üyelerinden biri olan Mark Nottingham Çarşamba günü yazdığı blogda protokolün kabul edildiğini bildirdi.

Nottingham yeni standardın uygulanmadan önce edit edileceğini ekledi.

Geliştiricileri, sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlayacak ve şifrelemeyi artıracak olan yeni standardın ileriye doğru büyük bir adım olacağına inanıyor.

Nottingham geçen yıl Ocak ayında yazdığı başka bir blogda, HTTP/2'nin olası yararlarını açıklamıştı.

Protokolü yeniden icat etmeye çalışmak yerine, eskisi ile uyumlu yeni bir uygulama yaratmak istediklerini söyleyen Nottingham'a göre yeni sürüm, internetin şifreleme teknolojilerini kullanmayı daha kolay hale getirerek.

Hiper-metin aktarım protokolü - HTTP - tarayıcıların sayfaları işlemek için sunucularıyla iletişim kurmasına aracılık ediyor.

 

'Sihirli değnek değil'

 

Ama Nottingham, HTTP/2'nin "sihirli bir internet performans değneği" olmadığını da ekledi.

İnternet sayfası yükleme sürelerini yarı yarıya geliştirmek yerine, "yeni protokolü, performansın önündeki bazı önemli engellerin kaldırılması olarak görmek daha doğru olur" diye yazdı.

"Tarayıcılar ve sunucular bundan nasıl ve ne zaman yararlanacağını öğrenince, performans aşamalı olarak iyileşecektir."

Protokol, son yıllarda kullanılmakta olan ve SPDY olarak adlandırılan Google teknolojisine dayanıyor.

Google, Chrome tarayıcısında HTTP/2 protokolüne geçecek.

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