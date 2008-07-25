İnternet'e güvenli bağlanıyor musunuz?

Gerek kişisel gerekse işimize ait bilgilerimizi paylaştığımız, banka ve kredi kartı işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz, müzik dosyaları indirdiğimiz, arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz ve daha birçok aktiviteyi yapabildiğimiz yegane kaynak olan İnternet, ne yazık ki tüm bu bilgilerimizin çalınmasına, silinmesine ve hatta bilgisayarımızın bozulmasına, dolayısıyla maddi manevi kayıp yaşamamıza neden olabilen tehditlere karşı çok açık. Tüm bu tehlikeleri önlemenin ve İnternet’te güvenliğimizi koruyarak gezinmenin önemini vurgulayan smile adsl, yeni hizmeti “Güvenlik Paketi” ile tüm smile adsl’lilere yeni koruma kalkanı sunuyor.



Dünyaca ünlü İnternet güvenliği firması Trend Micro’nun 2008 yılının Haziran ayında gerçekleştirdiği, kapsamlı uluslararası araştırmaya göre, 2008’in ilk 6 ayında İnternet’ten gelen tehdit adedi 50 milyona yaklaştı. Bu tehditlerden sadece 9 milyonu İnternet kullanıcıları tarafından fark edilirken, yaklaşık 30 milyonu ise kullanıcıların haberi olmaksızın bilgisayarlarda gezinerek, çeşitli zararlara neden oluyor.



Yine Trend Micro’nun hazırladığı 2008 Yılı İlk Yarı Web Tehditleri Raporu’na göre ise, toplu Web sitesi saldırıları, istenmeyen (spam) e-postalar ve kredi kartı şifrelerinin çalınması gibi kişisel bilgi hırsızlıkları ile, belli bir grup hedef kitleye (örneğin CEO’lar, 20-30 yaş arası bayanlar vb.) veya Babalar Günü, Seçim Günü gibi özel günlere yönelik düzenlenen Web saldırıları atakta. Ayrıca, 2008 Haziran ayı itibariyle de Web tehditlerinden etkilenen bilgisayarların yaklaşık %45’i reklam içerikli virüslerden, % 15’i ‘hacker’ saldırılarından, %5’i ise dial-up modem ile gelen yüksek faturalardan muzdarip. Peki İnternet kullanıcıları olarak bizler, bu tehlikelere karşı nasıl önlem alıyoruz?



Sektöre girdiği ilk günden beri, formalite gerektirmeyen ve fark yaratan servisleriyle abonelerine avantaj sağlayan smile adsl, İnternet içerik güvenliğinde global bir lider olan Trend Micro ile işbirliğine giderek, kullanıcılarının bu soruyu gönül rahatlığı ile yanıtlamalarını sağlıyor. İnternet hizmetlerini yalnızca erişimle kısıtlı görmeyen smile adsl, sanal alemde gezinen binlerce virüs ve tehdite karşı bilgilerimizi, dolayısıyla da hayatımızı koruma altına alarak, bizlerin İnternet’e güvenle ve zevkle erişmemize olanak tanıyor.



Doğan Telekom Satış Pazarlama Direktörü Çağatay Arslan, konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Yine istatistikler, yalnızca 2007 yılında, 711 bin adet virüs ile 208 bin adet kişisel bilgi hırsızlığı saldırısının, İnternet kullanıcılarının maddi manevi zararlar yaşattığını ortaya koyuyor. Bu saldırıları yapan İnternet sitelerine sahip olan ülkeler listesinde de başta Amerika ve Çin geliyor. APWG’ye (Anti-Phishing Working Group) göre 2008 yılının Ocak ayında ise, dünya çapında kişisel bilgi hırsızlığı yapan 20.305 adet Web sitesi rapor edilmiş. Tüm bu rakamlar, İnternet kullanıcılarının karşı karşıya oldukları tehlikenin ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor. Oysa bu tip tehlikelere maruz kalmamak için alınabilecek güvenlik önlemleri var. smile adsl olarak, kullanıcılarımızı bu alanda bilinçlendirmeyi ve onların sanal alemdeki güvenliklerini sağlamayı kendimize görev biliyoruz.”



www.smileadsl.com/guvenlik adresinden kolayca indirilebilen ‘smile adsl Güvenlik Paketi’, İnternet kullanıcıları için eksiksiz ve son derece ekonomik bir çözüm niteliği taşıyor. Üstelik, Türkiye’deki bilinçli İnternet kullanımını arttırmaya yönelik avantajlı hizmet ve kampanyalar sunan smile adsl’in güvenlik paketinden yararlanmak isteyen abonelerin, herhangi bir sözleşme yapmalarına da gerek kalmıyor. Tüm smile adsl aboneleri, bu koruma paketini ilk ay ücretsiz olarak kullanabiliyor. Birinci aydan sonra bu servisten faydalanmaya devam etmek isteyen abonelerden ise, aylık 1 YTL kullanım ücreti* ve bir defaya mahsus olmak üzere 6 YTL’lik aktivasyon ücreti alınıyor. Abonelik süresince geçerliliğini koruyan smile adsl Güvenlik Paketi’nin aylık kullanım ücreti de, mevcut smile adsl faturalarının içinde ayrı bir kalem olarak belirtiliyor. Böylece smile adsl aboneleri, birden fazla fatura ile baş etmek zorunda kalmıyorlar.