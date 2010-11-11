İnternete 'fuhuş tarifesi' verdiler!

T24 - İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.



Site aracılığıyla kadınlarla fuhuş yapmak için 200 TL’ye anlaşan polis, Beşiktaş, Etiler ve Ataköy’deki otellerde kadınlarla buluşma ayarladı. Belirlenen adreslere giden ekip, seri numaraları alınmış paraları kadınlara verdi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Polisler daha sonra 6 kadın ile fuhuşa aracılık yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan Engin Ş.’nin (32) bir yıl önce kurduğu internet sitesi aracılığıyla fuhuş pazarlığını organize ettiği öğrenildi. Ş., site kadınlardan her buluşma karşılığı yüzde 20 komisyon aldığını söyledi.





Ayda 15 bin TL kazanıyor!



Ş.’nin ifadesinde fuhuş organizasyonuyla ayda 15 bin TL kazandığını söyleydiği öğrenildi. Engin Ş., site aracılığıyla kendisine başvuran kadınları önce fotoğraflarından seçtiğini ön elemeden geçen kadınlarla da ‘webcam’ aracılığıyla irtibat kurduğunu anlattı. Ş., webcam’de soyunmalarını istediği kadınlardan beğendiklerinin fotoğraflarını ve öz geçmişlerini siteye koyduğunu, müşterilerle kadınların buluşmalarını sağladığını anlattı.



İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre fuhuş için istenen ücretler şöyle: “1 saat için 300 lira, 2 saat için 500 lira, 3 saat için 700 lira, tüm gece bin lira, tam gün bin 500 lira.”



