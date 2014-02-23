İnternet Yasası'nı protestoya müdahale



İstiklal Caddesi girişinde toplanan bir grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle, internet düzenlemesine karşı slogan atmaya başladı. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba, burada önlem alarak barikat kuran polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve barikata yüklenen göstericilere, biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale edildi. Göstericiler de polislere taş ve havai fişek attı.

Ankara ve İzmir'de de protesto gösterileri düzenlendi

Gösteriyi izleyen Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, 3 bin dolayındaki gösterici grubunun hükümetin istifasını ve "özgür İnternet" talep eden sloganlar attığını bildirdi.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) konuyla ilgili haberinde, göstericilerin barikatlar kurarak çöp konteynırlarını ateşe verdiği belirtildi. Dpa muhabirine konuşan göstericilerden birinin, "Sansürü durdurmak için buradayım" diye konuştuğu belirtildi.

Göstericiler müdahalenin ardından dağılarak ara sokaklara kaçarken, gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Ankara ve İzmir'de de dün İnternet Yasası'nı protesto amacıyla gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Tartışmalı "İnternet Yasası" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Gül, itiraz ettiği iki noktanın yeni bir düzenlemeyle giderileceğini açıklamıştı.

Yeni düzenleme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) internet sitelerini mahkeme kararı olmaksızın kapatma yetkisi veriyor. Servis sağlayıcılar kapatma kararını hemen uygulamakla yükümlü kılınırken, web sitelerine alan sağlayan alan sağlayıcılar ise, sitelerin içeriğini ve site aktivitelerini 1 - 2 yıl boyunca arşivlemekle yükümlü hale geliyor.

Hükümet tarafından hazırlanan internet yasa tasarısı, hukukçuların yanı sıra gazeteciler tarafından da eleştiriliyordu. Düzenleme, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da sert tepki görmüştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkede basın özgürlüğünü değerlendirdiği son raporunda Türkiye 154'üncü sırada yer alıyor.

HSYK ve MİT yasa tasarıları tepki çekiyor

Ankara'nın gündemindeki iki yasa tasarısı daha tepki topluyor. Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) bağımsızlığını "tehdit eder" nitelikteki yasa değişikliğini veto etmesini istedi. HRW, yeni düzenlemenin hükümetin yargı üzerindeki kontrolünü derinleştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Hükümet tarafından hazırlanan internet yasa tasarısı, hukukçuların yanı sıra gazeteciler tarafından da eleştiriliyordu. Düzenleme, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da sert tepki görmüştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkede basın özgürlüğünü değerlendirdiği son raporunda Türkiye 154\'üncü sırada yer alıyor.