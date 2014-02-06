İnternet yasası sosyal medyada: Elinizdeki laptopu usulca yere bırakın!

Sansür tartışmalarını beraberinde getiren ‘internet yasası’nın TBMM’de kabul edilmesi, sosyal medyada da yankı buldu. Yasa, Twitter’da “Herkes elindeki laptopu usulca yere bıraksın. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum”, “yeni internet yasası özet: kralın üzerine bir şeyler giymek yerine, insanların gözlerini bağlayarak çıplaklığını gizleme çabası” gibi yorumlara neden oldu.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler öngören torba yasa tasarısı içindeki AKP teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sansür tartışmaları altında kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kısmen veya tamamen veto edilmeden imzalanırsa yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte, Twitter’da yeni düzenlemeyle ilgili öne çıkan ifadeler:

Tayyip Aga ‏@TayyipAga 17 sa.

Herkes elindeki laptopu usulca yere bıraksın. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. RT “@Nesrinnas: http://t24.com.tr/yazi/25-soruda-mevcut-internet-yasasi-ve-getirilmek-istenen-yeni-duzen/8452

C€L@L ‏@ccelalyilmaz 3 sa.

Güney Kore, 5G için yatırım yaparken, haftalar sonra bizim(?) hükümet internet yasağı için 4 saatte kanun yapıyor! Hangisi daha hızlı?

EMİNE UĞUR ‏@msemii 57 dk.

yeni internet yasası özet: kralın üzerine bir şeyler giymek yerine, insanların gözlerini bağlayarak çıplaklığını gizleme çabası

Ferdi Carrefour ‏@FerdiCarrefour 15 sa.

Doğan Akın mevzubahis yasayı anneye anlatır gibi anlatmış: http://t24.com.tr/yazi/25-soruda-mevcut-internet-yasasi-ve-getirilmek-istenen-yeni-duzen/8452

aysun kara ‏@_AYSUNKARA_ 27 dk.

#internetkapanırsa yazacak çok duvar var;onlarıda mı yıkacaksın?

Fırat Oydaş ‏@firat_oydas 5 sa.

#internetkapanırsa twitterdaki muhalifler, instagram daki liberal ler ve 7 den 70 facebook sakinleri bile sokağa dökülür.

Sadiye Tasdemir ‏@papyonlumusavir 8 sa.

#internetkapanırsa ultrabookta kestane pişiririm

HÜSEYİN CEYLAN ‏@yigidimceylan 9 sa.

#internetkapanırsa posta güvercinleriyle haberleşiriz acil güvercin işine girmek lazım

Yunus Günçe ‏@yunusgunce 7 sa.

lütfen benim internetimi "DÜZENLEMEYİN". Ben dağınık seviyorum! #internetimedokunma

Doğan Akın yazdı: 25 soruda mevcut internet yasası ve getirilmek istenen yeni düzen