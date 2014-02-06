T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnternet yasası sosyal medyada: Elinizdeki laptopu usulca yere bırakın!

İnternete yönelik sansür tartışmalarıyla anılan yeni internet yasa tasarısının yasalaşması sosyal medyada da 'ti'ye alındı

06 Şubat 2014 18:51

Sansür tartışmalarını beraberinde getiren ‘internet yasası’nın TBMM’de kabul edilmesi, sosyal medyada da yankı buldu. Yasa, Twitter’da “Herkes elindeki laptopu usulca yere bıraksın. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum”, “yeni internet yasası özet: kralın üzerine bir şeyler giymek yerine, insanların gözlerini bağlayarak çıplaklığını gizleme çabası” gibi yorumlara neden oldu.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi  ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler öngören torba yasa tasarısı içindeki AKP teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sansür tartışmaları altında kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kısmen veya tamamen veto edilmeden imzalanırsa yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte, Twitter’da yeni düzenlemeyle ilgili öne çıkan ifadeler:

Tayyip Aga ‏@TayyipAga  17 sa.

Herkes elindeki laptopu usulca yere bıraksın. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. RT “@Nesrinnas: http://t24.com.tr/yazi/25-soruda-mevcut-internet-yasasi-ve-getirilmek-istenen-yeni-duzen/8452

C€L@L ‏@ccelalyilmaz  3 sa.

Güney Kore, 5G için yatırım yaparken, haftalar sonra bizim(?) hükümet internet yasağı için 4 saatte kanun yapıyor! Hangisi daha hızlı?

EMİNE UĞUR ‏@msemii  57 dk.

yeni internet yasası özet: kralın üzerine bir şeyler giymek yerine, insanların gözlerini bağlayarak çıplaklığını gizleme çabası

Ferdi Carrefour ‏@FerdiCarrefour  15 sa.

Doğan Akın mevzubahis yasayı anneye anlatır gibi anlatmış: http://t24.com.tr/yazi/25-soruda-mevcut-internet-yasasi-ve-getirilmek-istenen-yeni-duzen/8452

aysun kara ‏@_AYSUNKARA_  27 dk.

#internetkapanırsa yazacak çok duvar var;onlarıda mı yıkacaksın?

Fırat Oydaş ‏@firat_oydas  5 sa.

#internetkapanırsa twitterdaki muhalifler, instagram daki liberal ler ve 7 den 70 facebook sakinleri bile sokağa dökülür.

Sadiye Tasdemir ‏@papyonlumusavir  8 sa.

#internetkapanırsa ultrabookta kestane pişiririm

HÜSEYİN CEYLAN ‏@yigidimceylan  9 sa.

#internetkapanırsa posta güvercinleriyle haberleşiriz acil güvercin işine girmek lazım

Yunus Günçe ‏@yunusgunce  7 sa.

lütfen benim internetimi "DÜZENLEMEYİN". Ben dağınık seviyorum! #internetimedokunma

 

Doğan Akın yazdı: 25 soruda mevcut internet yasası ve getirilmek istenen yeni düzen

 

ETİKETLER

internet yasasıinternet yasağısansürtibbtkcumhurbaşkanıvetoanayasa mahkemesihaber

İlgili Haberler

İnternet yasakları TBMM'de kabul edildi

Muhalefet sözcüleri, yeni kurulacak ve yasakları uygulayacak olan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ni 'kiralık katil' olarak niteledi

İnternet yasası Avrupa'da tepki yarattı

Türkiye'de internet yasasında yapılan değişikliklere Avrupa Birliği Komisyonu'ndan sert bir tepki geldi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24