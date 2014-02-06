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Dünya
Deutsche Welle

İnternet yasası Avrupa'da tepki yarattı

Türkiye'de internet yasasında yapılan değişikliklere Avrupa Birliği Komisyonu'ndan sert bir tepki geldi.

06 Şubat 2014 18:01


Avrupa Birliği Komisyonu, TBMM'de dün kabul edilen internet yasasına dair değişiklikleri, kesin bir dille eleştirdi. AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin Sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada yasanın "ciddi endişeler" yarattığını belirtti. Sözcü, "Türkiye'deki yeni internet yasasının, AB standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini" ifade etti.

Stefan Füle'nin sözcüsü "yasanın kabul edildiği haliyle ifade özgürlüğüne çeşitli kısıtlamalar getirdiğini" söyledi. Açıklamada buna gerekçe olarak "internet sağlayıcılarına içerikleri izleme yükümlülüğü, tarayıcı geçmişlerinin 2 yıl boyunca saklanması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yetkilerinin artırılması buna karşılık yargısal denetimin sınırlandırılması" sayıldı.

'Kısıtlama değil, bilgi ve şeffaflık'

"Türk kamuoyu kısıtlamaya değil, daha fazla bilgiye ve daha fazla şeffaflığa ihtiyaç duymaktadır" diyen sözcü, Avrupa Birliği üye adayı olarak Türkiye'nin, internet yasasını değiştirip, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu hususta Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türk makamlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğu da belirtildi.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle de sosyal paylaşım platformu Twitter'daki hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak, "Türkiye'de kabul edilecek internet yasası ciddi endişeler yaratıyor. Kamuoyunun ihtiyacı olan daha fazla şeffaflık, bilgi ve daha az kısıtlama" yazdı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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